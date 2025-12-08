mobile wallet : मोबाइल पर्स का सेकेंड एकाउंट बचाएगा मेहनत की कमाई

mobile wallet : आज नगद से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट का दौर चल रहा है। हर कोई छोटी से छोटी और बड़ी पेमेंट विभिन्न यूपीआई एप्स के माध्यम से कर रहे हैं। ये जितने आसान हैं, उतने ही खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। अगर आप भी रोज यूपीआई पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग या बिल पेमेंट अपने मुख्य बैंक खाते से कर रहे हैं, तो कभी भी एक गलती आपकी पूरी जमा-पूंजी खाली कर सकती है। ऐसे में ऐसे में सेकेंड एकाउंट एक बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आया है। इसे आसान भाषा में ‘मोबाइल पर्स’ भी कहा जा सकता है।