बिचौलियों के लालच ने बिगाड़ा ‘रसोई का स्वाद’, दोगुने से ज्यादा हुए सब्जियों के दाम

vegetable prices
vegetable prices : हेल्दी सीजन में हरी सब्जियों के दाम रसोई का न केवल स्वाद बिगाड़ रहे हैं, बल्कि बजट भी प्रभावित कर रहे हैं। बाजार में सस्ती सब्जियों के सीजन में भी इनके दाम बढ़े हुए हैं। जो सब्जियां दिसम्बर माह में 10 से 20 रुपए किलो बिका करती थीं, वे भी 30 से 50 रुपए किलो के बीच बनी हुई हैं। इसके पीछे बिचौलियों की बड़ी भूमिका है। वे अपने मुनाफे के चक्कर में भाव नीचे नहीं आने दे रहे हैं। इससे आम लोगों को महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं।
निवाडग़ंज सब्जी मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया पिछले पंद्रह दिनों में स्थानीय सब्जियों की आवक बढ़ गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों से भी बड़ी मात्रा में सब्जियां आ रही हैं। शनिवार को थोक बाजार में सब्जियों को भाव जबरदस्त नीचे आए हैं।
शिवराज सिंह ने बताया महंगी सब्जियां बिकने की मुख्य वजह दिवाली तक हुई बारिश है। जिससे सब्जियां देरी से आईं, वहीं बिचौलिए मनमाने दामों पर फुटकर में बेच रहे हैं। कई सब्जियां दोगुने से ’यादा दामों पर फुटकर बाजार में बिक रही हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जबलपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग