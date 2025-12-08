बिचौलियों के लालच ने बिगाड़ा ‘रसोई का स्वाद’, दोगुने से ज्यादा हुए सब्जियों के दाम

vegetable prices : हेल्दी सीजन में हरी सब्जियों के दाम रसोई का न केवल स्वाद बिगाड़ रहे हैं, बल्कि बजट भी प्रभावित कर रहे हैं। बाजार में सस्ती सब्जियों के सीजन में भी इनके दाम बढ़े हुए हैं। जो सब्जियां दिसम्बर माह में 10 से 20 रुपए किलो बिका करती थीं, वे भी 30 से 50 रुपए किलो के बीच बनी हुई हैं। इसके पीछे बिचौलियों की बड़ी भूमिका है। वे अपने मुनाफे के चक्कर में भाव नीचे नहीं आने दे रहे हैं। इससे आम लोगों को महंगी सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं।