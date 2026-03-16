MP News- बड़ी खबर: जबलपुर कोर्ट में जबर्दस्त बम धमाका, मची अफरातफरी

Jabalpur court - मध्यप्रदेश के जबलपुर में कोर्ट में धमाका हुआ है। यहां के जिला कोर्ट में धमाका हुआ जिसके बाद अफरातफरी मच गई। कोर्ट में उपस्थित लोग इधर उधर भागे। परिसर में तेज आवाज से कोर्ट के कामकाज में लगे अधिवक्ता और पेशी पर आए लोग घबरा उठे। धमाके की आवाज सुनकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। इस घटना से एक बार फिर न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए हैं। सीजेएम कोर्ट नंबर-2 के सामने शाम करीब 5.10 बजे यह धमाका हुआ। पता चला है कि किसी छोटे बम से यह धमाका हुआ है। हालांकि वारदात में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। सूचना मिलते ही ओमती पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। यहां पुलिस को बम के अवशेष और माचिस मिली है। शुरुआती जांच के मुताबिक पाइप बम से यह धमाका किया गया है पर आधिकारिक तौर पर पुलिस अभी कुछ भी कहने से बच रही है।