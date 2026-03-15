खड़े रहो… पूरा दिन! SP ने टीआई को दी ‘स्कूल वाली’ सजा, बिना बताए हुए थे गायब

बेलखेड़ा थाना प्रभारी लवकेश उपाध्याय गुरुवार रात थाने से ड्यूटी करके निकले। लेकिन, शुक्रवार सुबह वे थाने नहीं पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह और शाम को होने वाली गणना दर्ज नहीं कराई। पूरे दिन की लोकेशन भी नहीं दी। यह जानकारी एसपी को लगी, तो उन्होंने गैर हाजिरी दर्ज करने के आदेश दिए। यह भी कहा गया कि थाने में उनकी आमद नहीं ली जाए। शनिवार को थाना प्रभारी को थाने में आमद देने नहीं मिली। रविवार को कार्यालयीन अवकाश के कारण एसपी कार्यालय बंद रहेगा। ऐसे में सोमवार को ही अब टीआइ एसपी से मिल सकते हैं। इसके बाद वे थाने जाएंगें या नहीं, यह तय हो सकेगा।