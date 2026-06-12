‘सोलर पैनल’ लगवाने वालों को बड़ी राहत, एमपी में नहीं ली जाएगी टेस्टिंग फीस

पीएम सूर्य घर (मुफ्त बिजली) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके और उनके बिजली के बिल कम हो सकें। बता दें कि सरकार सोलर पैनल की लागत का एक बड़ा हिस्सा सीधे सब्सिडी के रूप में देती है। 1 से 2 किलोवाट में 30,000 से 60,000 तक की सब्सिडी देती है। 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 तक की निश्चित सब्सिडी देती है।