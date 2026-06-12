रंगदारी नहीं मिली तो घर पर फेंके ‘बम’, जबलपुर पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस

घटना बुधवार की है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले करमेता पोस्ट ऑफिस निवासी सुमित चौबे से एक युवक से बदमाश ने एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी। रकम नहीं मिलने पर आरोपियों ने उसके घर पर सुअरमार बम फेंककर दहशत फैलाई। शिकायत पर माढ़ोताल पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया करीब आठ-नौ दिन पहले उन्हें सौरभ यादव ने इंस्टाग्राम कॉल कर एक लाख रुपये की मांग की। आरोपी ने कहा कि यह रकम उसके साथी मोहित विश्वकर्मा उर्फ मुन्नी को दे दी जाए। रुपए नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी