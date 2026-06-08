अमेरिका में भारतीय ध्वज फाड़ने पर जबलपुर में हुआ विरोध, सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल

Jabalpur Protest : भारत के करीबी दोस्त कहे जाने वाले अमेरिका में अमेरिकी मूल के एक नागरिक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फाड़ने और अपमानित करने के बाद अब भारत में घटना का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर में युवाओं ने भी तिरंगे के अपमान पर खासा आक्रोश व्यक्त किया है। 'नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन' (NEYU) के बैनर तले संघ के जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा के नेतृत्व में शहर भर से भारी संख्या में युवा मालवीय चौक पर जमा हुए और अमेरिकी नागरिक के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। इस दौरान केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए।