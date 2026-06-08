पीएम सूर्य घर योजना के तहत एमपी में 1.33 लाख सौर स्थापित, 942 करोड़ सब्सिडी बांटी गई

Solar Units Installed In MP : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा अपनाने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के तहत राज्य में अब तक 1 लाख 33 हजार 121 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 498.03 मेगावॉट की सौर ऊर्जा क्षमता विकसित हो रही है। इसी के चलते हितग्राहियों को अब तक 942.19 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है।