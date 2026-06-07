एमपी के 35 जिलों में आंधी-बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट, कई इलाकों में चलेगी भीषण लू

Thunderstorm Rain And Lightning Alert : मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम के अलग - अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसूनी गतिविधियों के चलते तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश रिकॉर्ड हो रही है तो वहीं, दूसरी तरफ सूरज के तल्ख तेवर भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल में स्थित राज्य मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के अनुसार, फिलहाल, प्रदेशवासियों को उमस और गर्मी से पूरी तरह राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 35 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किये गए हैं।