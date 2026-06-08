यात्रियों को बड़ी राहत: सड़कों पर दौड़ेंगी ’40 ई-बसें’, जबलपुर में 18 लाख आबादी को होगा फायदा

वर्तमान में लगभग 18 लाख आबादी वाले जबलपुर शहर में 55 से अधिक डीजल सिटी बसें संचालित हो रही हैं, जो केवल 14 रूटों पर सेवाएं दे रही हैं। बसों की खराब स्थिति और अनियमित संचालन के कारण यात्रियों को लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में मिलने वाली 40 ई-बसों को उन क्षेत्रों और नए रूटों पर चलाया जाएगा, जहां अभी तक सिटी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे शहर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार होगा और अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।