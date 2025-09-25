आपको भी है अपने क्रिएशन पर भरोसा, तो जरूर लें रिस्क, सिर्फ एक Idea बना देगा Life

लीशा बताती हैं कि वे अपनी क्रिएटिविटि को साकार करने के लिए लोकल लोगों से ही सामान खरीदती हैं। मिट्टी के कुल्हड़ से लेकर लकड़ी की टोकरियां, कांच के गिलास या बाउल, जो भी मटेरियल उन्हें चाहिए, वे उसे सड़क पर बैठकर सामान बेचने वालों से, ठेले व थड़ी से सामान खरीदती हैं, ताकि आमदनी बढ़ाने में उनकी मदद कर सकें। वहीं मिट्टी के सिरेमिक वगैरह तो सब हो गया, लेकिन मिट्टी के दियों का हिंदु धर्म में बहुत महत्व है। इसलिए मैंने मिट्टी के सामान के यूज करना ही प्रीफर किया।