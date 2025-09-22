खुशखबरी, खुलने वाले हैं टाइगर रिजर्व, शुरू होने वाली है जंगल सफारी, एमपी सरकार की बड़ी तैयारी

MP Tourism और वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध है। आपको बता दें कि 30 दिन पहले से ही आपको ऑनलाइन बुकिंग करने की सुविधा मिलना शुरू हो जाती है। कुछ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, तो कुछ 15 अक्टूबर से रिओपन होंगे। टूरिस्ट खुद जोन (कोर/बफर) चुन सकते हैं और अपनी गाड़ी/सीट रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट- forest.mponline.gov.in पर जाकर अपनी सुविधानुसार बुकिंग कर सकते हैं। या फिर जिस भी टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में आपको घूमना है, उस पार्क या रिजर्व की वेबसाइट पर भी आपके लिए बुकिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है।