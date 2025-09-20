GST घटा…पेट्रोल-डीजल से लेकर सोना चांदी के रेट, जानें 22 सितंबर से एमपी में क्या-क्या सस्ता

सराफा व्यापारी विनय वर्मा कहते हैं कि सरकार ने रोजमर्रा के सामान सस्ते किए हैं, लेकिन सोना-चांदी के गहनों पर जीएसटी वैसा ही है। लगातार इससे आम आदमी के लिए शादी-ब्याह के सीजन में खरीदारी मुश्किल हो चली है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि GST घटे तो गहने 10-15% तक सस्ते हो सकते हैं। हां लेकिन छोटे व्यापारी GST बिल नहीं काटते, जबकि बड़े शोरूम या बड़ी व्यापारी चेन चाहती है कि GST में राहत मिले, तो उनका मंदा हुआ व्यापार फिर से चल पड़े। बता दें कि वर्तमान में सोना-चांदी पर 3% GST वहीं मेकिंग चार्ज पर 5% है। यानी कोई ग्राहक अगर 50 हजार रुपए के गहना खरीदता है, तो उसे GST ks ur 1500 रुपए सोने पर और 250 रुपए मेकिंग चार्ज पर कुल 1,750 रुपए देने होते हैं।