प्रोजेक्ट चीता: पीएम मोदी की ऐतिहासिक पहल ने बदली दुनिया की ‘वाइल्डलाइफ’ तस्वीर!

Project Cheetah india: संजना कुमार @ patrika.com: 17 सितंबर 2022, यह तारीख भारत के वन्यजीव इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। वही दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए आठ चीते जंगल में छोड़कर Project Cheetah की शुरुआत की थी। आज भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी परियोजना तीन साल का सफर पूरा कर चुकी है। इन तीन सालों में भारत ने गौरव और चुनौतियों दोनों का अनुभव किया है। बहुत कुछ पाने के बीच खोया भी…फिर भी प्रोजेक्ट चीता को लेकर जिम्मेदारों का दावा है कि ' जितनी बड़ी सफलता भारत के प्रोजेक्ट चीता को मिली है, वो दुनिया के किसी देश को किसी भी एनिमल के इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में नहीं मिली।'