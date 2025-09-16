प्रोजेक्ट चीता के तीन साल पूरे, अब नया घर संभालेगी ‘धीरा’ दूसरे घर में कुनबा बढ़ाने की तैयारी

Project Cheetah Three Years: भारत और मध्यप्रदेश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता को तीन साल पूरे हो रहे हैं। इसी खुशी के मौके पर अब चीतों को नया घर मिलने जा रहा है। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क से एक मादा चीता 'धीरा' को मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा जाएगा। यह कदम इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि, यह कूनो से बाहर चीतों की पुनर्स्थापना के तबत दूसरे घर में पहला बड़ा मूवमेंट होगा। इससे भारत में चीतों के लिए वैकल्पिक आवास तैयार होंगे और उनकी आबादी के सुरक्षित विस्तार का रास्ता खुलेगा।