अंबेडकर बस्ती में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप, एक नामजद सहित अन्य एफआईआर

हंगामे के दौरान पुलिस और आरोपियों में होती बहस।
श्योपुर. शहर के वार्ड 11 की अंबेडकर बस्ती में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार की सुबह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि शहर के वार्ड 11 के अंबेडकर बस्ती में एक मकान में कुछ लोग प्रार्थना के नाम पर जुटे थे और कुछ लोगों द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देकर भडक़ाया जा रहा है। इस सूचना पर विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे और धर्मांतरण कराने का विरोध किया। इस दौरान सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम भी पहुंच गई। काफी देर हो हल्ला होता रहा और बाद में विहिप कार्यकर्ताओं ने थाने में आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।
मामले में फरियादी बने अजय रैगर पुत्र धर्मेंद्र रैगर (22) निवासी रैगर मोहल्ला श्योपुर ने आवेदन देकर बताया कि वार्ड-11 अंबेडकर बस्ती में सीताराम व अन्य ईसाई समाज के व्यक्ति के द्वारा बैरवा समाज के लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिस पर प्रार्थी हम वहां पहुंचे तो अपने मकान के आंगन में हिन्दू धर्म मानने वाले महिला पुरुष व बच्चों को इक_ा करके हिंदू धर्म के प्रति अपमान जनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और ईसाई बनने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। हम वहां गए तो हम लोगों के साथ गाली गलौज की और कहा कि यहां दोबारा आए तो झूठा केस लगवा देंगे। कोतवाली पुलिस ने आरोपी सीताराम बैरवा और अन्य ईसाई समाज के व्यक्ति के खिलाफ मप्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
मामले में आरेापी पक्ष के लोग भी दोपहर बाद वार्ड की महिलाओं को लेकर कोतवाली पहुंचे और एक आवेदन दिया। जिसमें बताया कि हम अंबेडकर नगरवासी पिछले 20 सालों से सत्संग कर रहे हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम अंधविश्वास और कुप्रथाओं के खिलाफ जागरुक करत हैं। आज 4 जनवरी को बजरंग दल और आरएसएस के हमारे घरों पर आए और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। गेट को पैरों से तोड$कर महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और हमें डराया धमकाया। लिहाजा कार्रवाई की जाए।
