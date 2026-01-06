अंबेडकर बस्ती में प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने का आरोप, एक नामजद सहित अन्य एफआईआर

श्योपुर. शहर के वार्ड 11 की अंबेडकर बस्ती में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराए जाने का एक मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। रविवार की सुबह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि शहर के वार्ड 11 के अंबेडकर बस्ती में एक मकान में कुछ लोग प्रार्थना के नाम पर जुटे थे और कुछ लोगों द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देकर भडक़ाया जा रहा है। इस सूचना पर विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंचे और धर्मांतरण कराने का विरोध किया। इस दौरान सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम भी पहुंच गई। काफी देर हो हल्ला होता रहा और बाद में विहिप कार्यकर्ताओं ने थाने में आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की है।