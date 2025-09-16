अगले 24 घंटे तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश, मौसम का डबल अटैक

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई से पहले मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मंगलवार की सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में लोग उमस और गर्मी से बेहाल हैं। हालांकि दोपहर बाद कई जिलों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी का दौर भी शुरू हो गया है।
एक तरफ दिन का तापमान बढ़कर लोगों को उमस से बेहाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग (IMD) ने एमपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे के दौरान कहीं हल्की से मध्यम, कहीं भारी, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। गरज-चमक के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं।
राजधानी भोपालऔर इंदौर में दिन का तापमान करीब 31-32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। रात का पारा गिरकर 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लेकिन यहां लोग सबसे ज्यादा उमस से परेशान हैं। उमस ने गर्मी का एहसास और बढ़ा दिया है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटों में कई हिस्सों में लोग उमस और गर्मी का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को हवा में नमी का स्तर 70 फीसद से ज्यादा पहुंच गया। जिससे उमस बढ़ गई। लोग कूलर, पंखों में भी पसीनों से तरबतर हैं।
IMD ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें तेज बारिश, बिजली चमकने और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल, रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना संभाग के कुछ जिलों में शाम से रात तक मौसम बिगड़ सकता है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कहीं तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश (heavy rain with stormy wind alert), बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं कुछ जिलों में लगातार बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति बन सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे बारिश की तीव्रता कम होगी, लेकिन आखिरी दौर की बौछारें अब भी परेशान कर सकती हैं।