अगले 24 घंटे तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश, मौसम का डबल अटैक

mp weather: उमस से बेहाल लोग, तापमान चढ़ा, एमपी के कई जिलों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी, 24 घंटे के लिए IMD का येलो अलर्ट

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 16, 2025

MP Weather heavy rain stormy wind thunder alert for 24 hours in mp
MP Weather heavy rain stormy wind thunder alert for 24 hours in mp(फोटो: गेटी इमेज)

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई से पहले मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। मंगलवार की सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में लोग उमस और गर्मी से बेहाल हैं। हालांकि दोपहर बाद कई जिलों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी का दौर भी शुरू हो गया है।

उमस और गर्मी का डबल अटैक

एक तरफ दिन का तापमान बढ़कर लोगों को उमस से बेहाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग (IMD) ने एमपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे के दौरान कहीं हल्की से मध्यम, कहीं भारी, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। गरज-चमक के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं।

तापमान चढ़ा और उमस ने किया बेहाल

राजधानी भोपालऔर इंदौर में दिन का तापमान करीब 31-32 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। रात का पारा गिरकर 24-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। लेकिन यहां लोग सबसे ज्यादा उमस से परेशान हैं। उमस ने गर्मी का एहसास और बढ़ा दिया है।

mp weather humidity(फोटो: गेटी इमेज)

प्रदेश के कई हिस्सों में 24 घंटे परेशान करेगी उमस

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटों में कई हिस्सों में लोग उमस और गर्मी का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को हवा में नमी का स्तर 70 फीसद से ज्यादा पहुंच गया। जिससे उमस बढ़ गई। लोग कूलर, पंखों में भी पसीनों से तरबतर हैं।

मौसम विभाग का अलर्ट

IMD ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें तेज बारिश, बिजली चमकने और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल, रीवा, सतना, छतरपुर, पन्ना संभाग के कुछ जिलों में शाम से रात तक मौसम बिगड़ सकता है।

फोटो- पत्रिका फाइल

तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कहीं तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश (heavy rain with stormy wind alert), बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं कुछ जिलों में लगातार बारिश के चलते जलजमाव की स्थिति बन सकती है।

विदा ले रहा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही मानसून विदाई की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे बारिश की तीव्रता कम होगी, लेकिन आखिरी दौर की बौछारें अब भी परेशान कर सकती हैं।

Published on:

16 Sept 2025 03:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अगले 24 घंटे तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश, मौसम का डबल अटैक

