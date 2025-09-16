अगले 24 घंटे तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश, मौसम का डबल अटैक

एक तरफ दिन का तापमान बढ़कर लोगों को उमस से बेहाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग (IMD) ने एमपी के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे के दौरान कहीं हल्की से मध्यम, कहीं भारी, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। गरज-चमक के साथ तूफानी हवाएं चल सकती हैं।