इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 14 की मौत, मंत्री से बोले लोग, अब क्या करने आए हो?

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को देख रहवासियों का गुस्सा भड़ गया। कहा कि अब क्या करने आए हो? कल तक तो हमें मिलने बुला रहे थे। अब लौट जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूषित पानी के कारण छह माह के अव्यान की भी मौत हो गई, विजयवर्गीय उसके घर पहुंचे तो परिजन ने जमकर नाराजगी जाहिर की। विरोध के दौरान मंत्री समर्थकों ने कवरेज कर रहे मीडियाकर्मियों के कैमरे बंद कराने के प्रयास किए। इस दौरान अभद्रता के आरोप भी लगे।