2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 14 की मौत, मंत्री से बोले लोग, अब क्या करने आए हो?

मध्य प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरतने के लिए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Satya Brat Tripathi

Jan 02, 2026

cm mohan yadav

इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव (Photo - Patrika)

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने के बाद उल्टी-दस्त से मौतों की संख्या 14 हो गई। नए साल के पहले दिन एक और मौत हो गई। कुलकर्णी नगर निवासी अरविंद लिखार ने दूषित पानी पीया था। जिससे उसे उल्टी दस्त हुई और गुरुवार को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं दूषित पानी पीकर बीमार हुए 300 के करीब मरीज शहर के अलग-अलग अस्तपालों में उपचार ले रहे हैं।

राज्य सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने के लिए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और एक अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। ज्ञात है कि मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने यहां भर्ती मरीजों व उनके परिजन से हाल जाने। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

क्षेत्र के पानी में निकली गंदगी : सीएमएचओ

भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी सप्लाई हो रहा था। इसकी पुष्टि सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी ने की है। कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज से प्राप्त रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि क्षेत्र के पानी में गंदगी की मिलावट है।

मृतकों के परिजन ने किया मंत्री कैलाश का विरोध

मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा के बाद गुरुवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्कूटर पर समर्थकों और क्षेत्रीय नेताओं के साथ घर-घर चेक देने पहुंचे तो परिजन के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। परिजन ने साफ कहा कि हमें आपका चेक नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि उन्हें जरूरत साफ पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की हैं। लोगों ने पार्षद के रवैए को लेकर नाराजगी जताई।

कैलाश से बोले- अब क्या करने आए हो?

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को देख रहवासियों का गुस्सा भड़ गया। कहा कि अब क्या करने आए हो? कल तक तो हमें मिलने बुला रहे थे। अब लौट जाओ। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। दूषित पानी के कारण छह माह के अव्यान की भी मौत हो गई, विजयवर्गीय उसके घर पहुंचे तो परिजन ने जमकर नाराजगी जाहिर की। विरोध के दौरान मंत्री समर्थकों ने कवरेज कर रहे मीडियाकर्मियों के कैमरे बंद कराने के प्रयास किए। इस दौरान अभद्रता के आरोप भी लगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 05:18 am

Hindi News / National News / इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 14 की मौत, मंत्री से बोले लोग, अब क्या करने आए हो?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.