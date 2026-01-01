कैलाश की जुबान पर लगाम नहीं: लड़कियों के कपड़ों और राहुल-प्रियंका के चुंबन पर भी दे चुके हैं उटपटांग बयान

फोटो सोर्स- पत्रिका
Kailash Vijayvargiya Controversial Statement: मध्यप्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर्स में शुमार कैलाश विजयवर्गीय की जुबान अक्सर फिसल जाती है। जब कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने फोकट का सवाल मत पूछो बताते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।उस शब्द का प्रयोग करना पत्रिका की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हालांकि, ये विवादित बयानों का पहला मौका नहीं है। इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। वह अक्सर महिला, धर्मिक और राजनीतिक विरोधियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं।
जब मीडिया ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा और विभाग में हुए कांड के बारे में पूछा तो विजयवर्गीय अपनी पुरानी आदत की तरह ही अपशब्द और आमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अभद्र भाषा का इस्तेमाल के बाद बवाल मच गया। भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग कर मामले का हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन जनता की सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
हालांकि, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। जिसमें लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूँगा।
