कैलाश की जुबान पर लगाम नहीं: लड़कियों के कपड़ों और राहुल-प्रियंका के चुंबन पर भी दे चुके हैं उटपटांग बयान

Kailash Vijayvargiya Controversial Statement: मध्यप्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और भाजपा के सीनियर लीडर्स में शुमार कैलाश विजयवर्गीय की जुबान अक्सर फिसल जाती है। जब कैलाश विजयवर्गीय से मीडिया ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने फोकट का सवाल मत पूछो बताते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।उस शब्द का प्रयोग करना पत्रिका की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। हालांकि, ये विवादित बयानों का पहला मौका नहीं है। इसकी एक लंबी फेहरिस्त है। वह अक्सर महिला, धर्मिक और राजनीतिक विरोधियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं।