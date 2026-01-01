10 मौतों पर विवादित बयान देकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया यू-टर्न, गरमाई सियासत

मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें जमकर घेरा। नेताओं ने इन्हें गालीबाज नेता तक कहा। एमपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि शहर में लोग दूषित पानी के कारण मर रहे हैं, वहां गालीबाज मंत्री शर्मनाक बयान दे रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि मंत्री का बयान मैसेज देता है कि ये सत्ता का अहंकार है, जो भाजपा में नीचे से ऊपर तक के नेताओं में भरा हुआ है। उन्होंने सीएम पर भी निशाना साधा। फिर आग्रह करते हुए बोले कि सीएम जी… 13 मौतों के जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए।