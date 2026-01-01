MPPSC: नये साल में बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म

MPPSC Assistant professor Recruitment(photo: patrika file photo)
MPPSC Assistant Professor Recruitment: मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने साल के अंतिम दिनों में अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात देते हुए राज्य पात्रता परीक्षा के साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग ने यह विज्ञापन जारी कर दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार दूसरे साल बड़ी संख्या भर्ती की जा रही है। आयोग के द्वारा जार सेड्यूल के अनुसार, ये परीक्षाएं 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त 2026 को प्रस्तावित हैं। आवेदन 17 अप्रेल से 16 मई तक ऑनलाइन होंगे।
भर्ती में 19 विषयों के कुल 1239 पद शामिल किए गए हैं। विषयवार पदों की बात करें तो कम्प्यूटर साइंस में 29, गणित में 107, जूलॉजी में 119, बॉटनी में 125, केमिस्ट्री में 116, फिजिक्स में 120, सोशियोलॉजी में 71, इकोनॉमिक्स में 72, पॉलिटिकल साइंस में 73, कॉमर्स में 88, यौगिक विज्ञान में 3, जियोलॉजी में 10, लॉ में 17, साइकोलॉजी में 10, हिस्ट्री में 58, जियोग्राफी में 74, संस्कृत में 34, इंग्लिश में 56 और हिंदी में 57 शामिल है। इससे पहले साल 2024 में 1900 से ज्यादा पदों पर भर्ती आई थी, जबकि 2022 में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई थीं।
मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC Assistant Professor Recruitment) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) की तिथियों में भी बदलाव किया है। जनवरी में प्रस्तावित सेट परीक्षा को पहले स्थगित कर दिया था, जिसकी नई तारीख अब 1 मार्च तय की गई है। इस परीक्षा के लिए करीब डेढ़ लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। अन्य परीक्षाओं के चलते साल के आखिरी दिन में इसे आगे बढ़ाया गया है।
