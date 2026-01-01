MPPSC: नये साल में बंपर भर्ती, सरकारी नौकरी का इंतजार खत्म

भर्ती में 19 विषयों के कुल 1239 पद शामिल किए गए हैं। विषयवार पदों की बात करें तो कम्प्यूटर साइंस में 29, गणित में 107, जूलॉजी में 119, बॉटनी में 125, केमिस्ट्री में 116, फिजिक्स में 120, सोशियोलॉजी में 71, इकोनॉमिक्स में 72, पॉलिटिकल साइंस में 73, कॉमर्स में 88, यौगिक विज्ञान में 3, जियोलॉजी में 10, लॉ में 17, साइकोलॉजी में 10, हिस्ट्री में 58, जियोग्राफी में 74, संस्कृत में 34, इंग्लिश में 56 और हिंदी में 57 शामिल है। इससे पहले साल 2024 में 1900 से ज्यादा पदों पर भर्ती आई थी, जबकि 2022 में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई थीं।