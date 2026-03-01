भारत बनाम वेस्टइंडीज में कौन जीतेगा मैच? Indore Satta Bazaar की बड़ी भविष्यवाणी

न्यूज टुडे पत्रिका इंदौर की रिपोर्ट के अनुसार, इंदौर के सट्टा बाजार का आंकलन कुछ अलग ही है। वह वेस्टइंडीज को कमजोर मानकर टीम इंडिया की एकतरफा जीत बता रहा हैं। दोनों ही टीमों के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा है। ऐसे में इंदौर के सट्टा बाजार का माहौल गरम हो गया है। माना जाता है कि यहां के सट्टा बाजार का आकलन सटीक बैठता है। बहुत कम परिणाम ऐसे होते है जो 'विपरीत जाते हैं। इंदौर सट्टा बाजार में टीम इंडिया की जीढ़ के 25 पैसे भाव है वहीं वेस्टइंडीज टीम की कीमत 4 रुपए है। सट्टा बाजार के अनुसार जिसके भाव जितने कम होते हैं उसकी जीत उतनी सुनिश्चित होती है। गौरतलब है कि इंदौर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी मप्र विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के दौरान सटीक साबित हुई थी।