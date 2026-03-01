रक्त प्रवाह रुकने से होता है आता है ‘स्ट्रोक’, इग्नोर न करें ये 7 लक्षण

stroke symptoms: इंदौर शहर के एमवायएच में स्ट्रोक जैसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल रोग के उपचार को लेकर लगातार जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। अस्पताल आने वाले मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के साथ अन्य लोगों को भी लक्षण के बारे में बताया जा रहा है ताकि गंभीर स्थिति में जाने से बचा जा सके। एमवायएच की न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अर्चना वर्मा ने बताया, स्ट्रोक भारत में मौत और लंबे समय तक चलने वाली विकलांगता के प्रमुख कारणों में शामिल है, लेकिन समय पर पहचान और इलाज से कई मरीजों की जान बच सकती है।