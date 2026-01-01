‘कैलाश विजयवर्गीय को शर्म से गड़ जाना चाहिए..,’ कांग्रेस नेता ने सुनाई खरीखोटी

इधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि वाह भाई कैलाश बाबू आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आपने इंदौर को नए साल में बहुत अच्छा तोहफा दिया। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 10 बच्चों की मौत तो हो चुकी है। उस पर द्रवित होने के बजाय जब कोई पत्रकार आपसे पूछता है कैलाश भाई ये क्या है? बोले छोड़ो यार दूसरे दिन फिर कोई पत्रकार पूछता है तो बोला (पत्रिका इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता) होता है यार शर्म से गढ़ जाना चाहिए। पृथ्वी पे मेरा आपसे कहना कि इस समय रावण भी यदि यहां होता तो उसका दिल भी द्रवित हो जाता इन 10 बच्चों की मौत देख के पर आप लोगों के सीने में तो दिल कहां है पत्थर रखा हुआ है। आप सब की संवेदनाएं तो मर चुकी है लूट लो इस देश को इस प्रदेश को बहुत-बहुत धन्यवाद देगी इंदौर की जनता आपको।

