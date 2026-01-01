1 जनवरी 2026,

गुरुवार

इंदौर

‘कैलाश विजयवर्गीय को शर्म से गड़ जाना चाहिए..,’ कांग्रेस नेता ने सुनाई खरीखोटी

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में 13 लोगों की मौत पर जमकर सियासी बवाल मचा गया है।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 01, 2026

kailash-vijavargiya

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के भागीरथपुरा में 13 लोगों की मौत पर जमकर बवाल मच गया है। जिसे लेकर देशभर में किरकिरी हो रही है। यह घटना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में हुई है। जब मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने की बजाय अपशब्दों का प्रयोग किया। जिसे लिखना पत्रिका की मर्यादा में नहीं है। इसी बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि शर्म से गड़ जाना चाहिए।

सवाल पूछते ही आपा खो बैठे कैलाश

जब मीडिया ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा और विभाग में हुए कांड के बारे में पूछा तो विजयवर्गीय अपनी पुरानी आदत की तरह ही अपशब्द और आमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अभद्र भाषा का इस्तेमाल के बाद बवाल मच गया। भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग कर मामले का हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन जनता की सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

दरअसल, एक महीने से लगातार गंदे पानी की शिकायत थी। जिसके बाद नगर निगम ने भागीरथपुरा में जांच नहीं कराई और क्लोरीन की मात्रा पानी में बढ़ा दी गई। निगम के द्वारा लीकेज नहीं ढूंढा गया बल्कि जनता को सलाह दी गई कि पानी को उबालकर पीएं। दूषित पानी पानी के कारण असर ये हुआ कि 23 दिसंबर को कई लोग एक साथ उल्टी दस्त के शिकार हो गए। सीएम हेल्पलाइन से लेकर महापौर हेल्पलाइन तक शिकायतें की गई। मगर, शासन-प्रशासन के कानों में जूं तक न रेंगी।

सज्जन सिंह वर्मा ने सुनाई खरीखोटी

इधर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि वाह भाई कैलाश बाबू आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आपने इंदौर को नए साल में बहुत अच्छा तोहफा दिया। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 10 बच्चों की मौत तो हो चुकी है। उस पर द्रवित होने के बजाय जब कोई पत्रकार आपसे पूछता है कैलाश भाई ये क्या है? बोले छोड़ो यार दूसरे दिन फिर कोई पत्रकार पूछता है तो बोला (पत्रिका इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता) होता है यार शर्म से गढ़ जाना चाहिए। पृथ्वी पे मेरा आपसे कहना कि इस समय रावण भी यदि यहां होता तो उसका दिल भी द्रवित हो जाता इन 10 बच्चों की मौत देख के पर आप लोगों के सीने में तो दिल कहां है पत्थर रखा हुआ है। आप सब की संवेदनाएं तो मर चुकी है लूट लो इस देश को इस प्रदेश को बहुत-बहुत धन्यवाद देगी इंदौर की जनता आपको।

Updated on:

01 Jan 2026 02:47 pm

Published on:

01 Jan 2026 02:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘कैलाश विजयवर्गीय को शर्म से गड़ जाना चाहिए..,’ कांग्रेस नेता ने सुनाई खरीखोटी

