एमपी में उठी सियासी लहर, इस नेता को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज

नेता प्रतिपक्ष Umang Singhar ने अपने अनूपपुर दौरे में यह भी दावा किया कि 'कई भाजपा नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं।' इस बयान ने राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ भाजपा से कांग्रेस में खींचतान का यह दावा, सिंघार को सुर्खियों में ले आया है। उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि 'कांग्रेस सत्ता में आई तो नेताओं को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।'