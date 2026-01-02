ये है देश के ‘सबसे साफ शहर’ की सच्चाई! कई कॉलोनियों में आ रहा गंदा पानी, शिकायतों की लगी बाढ़

Indore 311 App flooded with dirty water complaints (फोटो- Indore 311 app )
Bhagirathpura dirty water deaths: इंदौर शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। भागीरथपुरा प्रकरण के बाद अब यह साफ हो गया है कि समस्या केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। नगर निगम की महापौर हेल्पलाइन इंदौर 311 ऐप (Indore 311 App)पर दर्ज शिकायतें बता रही है कि शहर के कई इलाकों में नलों से दूषित और काला पानी आ रहा है।
गुरुवार को ऐप पर दर्ज शिकायतों में बड़ी संख्या गंदे पानी से जुड़ी रही। नगर निगम सूत्रों के अनुसार, गुरुवार को दर्ज कुल शिकायतों में करीब 50 प्रतिशत शिकायतें दूषित पानी को लेकर थीं। इसके बाद ड्रेनेज जाम और स्ट्रीट लाइट बंद होने से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। खास बात यह है कि पॉश कॉलोनियों के रहवासी भी अब गंदे पानी की शिकायत करने को मजबूर है। (Indore News)
311 ऐप के रिकॉर्ड के अनुसार 30 और 31 दिसंबर की दोपहर के बीच करीब 100 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें लगभग 60 प्रतिशत शिकायतें दूषित पानी और ड्रेनेज चोक से जुड़ी थीं। लोगों ने नलों से आ रहे काले और बदबूदार पानी के फोटो भी ऐप पर अपलोड किए हैं। भागीरथपुरा से आज भी कई शिकायतें दर्ज की गईं। इसके अलावा पदमालय कॉलोनी, गुलाबबाग कॉलोनी, सूरज नगर, स्कीम-54, वीणा नगर, खातीवाला टैंक, सेक्टर-2 सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र, सूल्याखेड़ी, बिचौली मर्दाना सहित कई इलाकों से दूषित पानी की शिकायतें सामने आई हैं।
भागीरथपुरा प्रकरण में निलंबित किए गए पीएचई के सहायक यंत्री योगेश जोशी का नाम अब भी 311 ऐप पर जिम्मेदार अधिकारी के रूप में दिख रहा है। भागीरथपुरा निवासी श्रद्धा कुशवाह की शिकायत में भी सुधार कार्य उन्हीं को सौंपा गया बताया गया। अधिकारियों की जानकारी अपडेट नहीं होने से शिकायतों के निराकरण पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
शिकायतकर्ताओं में गीताभवन-लालाराम नगर से मुकेश बागड़ी, काठी मोहल्ला से रीतेश यादव, ऋषि नगर से जगमोहन पाल, विदुर नगर से प्रिंस चौहान, सुदामा नगर सेक्टर-ए से संदीप जटाले, श्रीकृष्ण नगर एयरपोर्ट रोड से अक्षय सिंह, गीता नगर एक्सटेंशन से अशोक गंगराड़े, नंदानगर से माधुरी पाटिल, वीआइपी रोड़ से राज राठौर, राजाराम नगर से रवि कश्यप, अशोक नगर से विक्रम पाल, कुशवाह नगर से सुनील सिंह, सम्राट नगर खजराना से इमरान खान और नंदबाग से राजकुमारी शामिल हैं। सभी ने फोटो के साथ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ है। (Indore News)
