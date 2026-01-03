3 जनवरी 2026,

श्योपुर

जून तक शुरू होगी 2900 करोड़ की रेल लाइन, उत्तर के जिलों को आपस में जोड़ेगी

MP News: 2922 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अभी 8 में से 5 सेक्शन में कंपलीट हो पाया है। पहले इसे मार्च तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था।

श्योपुर

image

Akash Dewani

Jan 03, 2026

Gwalior-Sheopur broad gauge project new railway line construction mp news

Gwalior-Sheopur broad gauge project (फोटो- Patrika.com)

New railway line construction: श्योपुर जिले का महत्वाकाक्षी ग्वालियर-श्योपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। मार्च 2025 में पूरा होने वाले ये प्रोजेक्ट अभी 8 में से 5 सेक्शन में कंपलीट हो पाया है। जबकि शेष 3 सेक्शन श्योपुर जिले में हैं, जहां काम अभी अधूरा है। यही वजह है कि अब रेलवे ने पूरा प्रोजेक्ट जून माह तक कंपलीट करने का टारगेट सेट किया है।

सबलगढ़ से बीरपुर तक का ट्रैक इसी जनवरी माह के अंत पूरा करने का लक्ष्य लिया है, जबकि बीरपुर से सिरोनी रोड तक मार्च माह और सिरोनी रोड से श्योपुर तक का काम जून माह तक पूरा करने का लक्ष्य है। यही वजह है कि रेलवे द्वारा अब काम को गति देने के लिए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनियों को सख्त हिदायत दी है। (MP News)

188 किलोमीटर का ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 में स्वीकृत हुए 188 किलोमीटर के ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट (Gwalior-Sheopur broad gauge project) 2922 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। जिसमें ग्वालियर से श्योपुर तक 8 सेक्शन में काम हो रहा है। इसमें ग्वालियर से सबलगढ़ तक 5 सेक्शन का काम हो चुका है और आगामी दिनों में सबलगढ़ तक ट्रेन चलाने की तैयारी है, वहीं अब सबलगढ़ से श्योपुर तक के 3 सेक्शन में काम चल रहा है। तीनों सेक्शन की कुल लंबाई 92 किमी के आसपास है।

जिले में इन तीन सेक्शन में काम की स्थिति

सेक्शनः सबलगढ़ से बीरपुर अंतिम चरण में

श्योपुर जिले की सीमा में सबलगढ़ से बीरपुर तक के 27 किलोमीटर लंबाई के सेक्शन का काम अंतिम चरण में है और इसी महीने के अंत तक पूरा करने के दावे रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। इसमें अर्थवर्क, ब्लैकेटिंग, मेजर ब्रिज, माइनर ब्रिज, अंडरपास, स्टेशन बिल्डिंग, ट्रैक लिंकिंग का काम शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि कुछ काम अभी चल रहे हैं। इस सेक्शन में 8 मेजर ब्रिज, 29 माइनर ब्रिज और 4 अंडरपास बनाए गए हैं। जबकि एक स्टेशन की बिल्डिंग बनाई गई है। रेलवे ये सेक्शन जनवरी माह में पूरा करेगा।

सेक्शनः वीरपुर से सिरोनी रोड 90 फीसदी के करीब

वीरपुर से सिरौनी रोड तक के 36 किमी के सेक्शन में अर्थ वर्क 99 फीसदी, ब्लैकटिंग 94 फीसदी काम हो चुका है। ट्रैक लिंकिंग का काम 64 फीसदी हुआ है। इसके साथ ही इस सेक्शन में बनने वाले 8 मेजर ब्रिज का काम 100 फीसदी हो गया है, वहीं 61 माइनर ब्रिज और अंडरपास के काम 98 फीसदी तक हो चुके हैं। वहीं एक आरओबी भी तैयार हो चुका है। इस सेक्शन में एक स्टेशन की बिल्डिंग बनाई जा रही है. जिसका 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। रेलवे इस सेक्शन को मार्च तक पूरा करने का टारगेट ले चुका है।

सेक्शनः सिरोनी रोड से श्योपुर, काफी काम बाकी

जिले की सीमा में अंतिम सेक्शन सिरोनी रोड से श्योपुर तक है. जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर की है। इसमें अर्थवर्क और ब्लैकेटिंग 99 फीसदी हो चुके हैं। जबकि 12 मेजर ब्रिज बन चुके हैं, 41 माइनर ब्रिज और अंडरपास पूरे हो गए हैं, जबकि ट्रैक लिंकिंग का काम अभी 42 फीसदी हुआ है। वहीं एक स्टेशन की बिल्डिंग का काम 85 फीसदी हुआ है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सहित अभी कई काम बाकी पड़े हैं। यही वजह है कि रेलवे ने इस सेक्शन का काम पूरा करने का लक्ष्य जून माह तक तय किया है। (MP News)

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jan 2026 03:13 pm

Published on:

03 Jan 2026 03:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / जून तक शुरू होगी 2900 करोड़ की रेल लाइन, उत्तर के जिलों को आपस में जोड़ेगी

