जून तक शुरू होगी 2900 करोड़ की रेल लाइन, उत्तर के जिलों को आपस में जोड़ेगी

वीरपुर से सिरौनी रोड तक के 36 किमी के सेक्शन में अर्थ वर्क 99 फीसदी, ब्लैकटिंग 94 फीसदी काम हो चुका है। ट्रैक लिंकिंग का काम 64 फीसदी हुआ है। इसके साथ ही इस सेक्शन में बनने वाले 8 मेजर ब्रिज का काम 100 फीसदी हो गया है, वहीं 61 माइनर ब्रिज और अंडरपास के काम 98 फीसदी तक हो चुके हैं। वहीं एक आरओबी भी तैयार हो चुका है। इस सेक्शन में एक स्टेशन की बिल्डिंग बनाई जा रही है. जिसका 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। रेलवे इस सेक्शन को मार्च तक पूरा करने का टारगेट ले चुका है।