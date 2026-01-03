3 जनवरी 2026,

खंडवा

बड़ी खबर: नर्मदा में अचानक बढ़ गया पानी, नदी में फंसे मजदूर, सामने आया कारण

MP News: खंडवा के मांधाता में एक बड़ा हादसा होते-होते रह गया। यहां नर्मदा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया जिससे मजदूरों की जान पर बन आई।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Akash Dewani

Jan 03, 2026

Laborers trapped narmada river Omkareshwar dam railway bridge construction mp news

Laborers trapped in narmada river in khandwa (Patrika.com)

Railway Bridge Construction:खंडवा के ओंकारेश्वर बांध (Omkareshwar dam) से अचानक अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। नर्मदा नदी में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जान पर बन आई, जब निर्माण स्थल तक पहुंचने के लिए बनाया गया अस्थायी एप्रोच रोड तेज बहाव में बह गया। करीब 10 मजदूर नदी के बीच नदी में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर नाव की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। (mp news)

मोरटक्का में चल रहा रेलवे ब्रिज निर्माण

मोरटक्का में नर्मदा नदी (Narmada River) पर रेलवे ब्रिज निर्माण का कार्य मंगलम बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की आवाजाही के लिए नदी के भीतर अस्थायी एप्रोच रोड बनाया गया था। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे ओंकारेश्वर बांध से अधिक पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में नदी के बीच बनाया गया एप्रोच रोड बहने लगा। मजदूर वहां निकल पाते इससे पहले ही आधे से भी ज्यादा एप्रोच रोड पानी में बह गया। जिससे मजदूर बीच नदी में फंस गए।

नाव से एक घंटे में रेस्क्यू कर बचाया

पानी के बढ़ते स्तर व व बहाव को देख मजदूरों की जान आफत में आ गई। वे मदद के लिए अपने साथियों को पुकारते रहे। उनकी चिख पुकार सुनकर स्थानीय लोग व नाविक उनकी मदद के लिए आगे आए। पुलिस व प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद सभी मजदूरों को नाव से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसमें करीब एक घंटे का समय लग गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय तक मजदूरों की जान पर खतरा बना रहा।

पुलिस ने कहा ये ….

मोरटक्का पुल के पास होटल है। उससे कुछ दूरी पर नर्मदा नदी में रेलवे द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा है। यहां मजदूरों के आवागमन के लिए एप्रोज रोड बनाया गया था, जो अचानक पानी छोड़े जाने से तेज बहाव में बह गया। मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। - एसआइ लखन डावर, मोरटक्का पुलिस चौकी प्रभारी।

ये भी पढ़ें

बुंदेलखंड के दो ‘अनोखे मौसम वाले शहर’, जहां ठंड और गर्मी के टूटते है रिकॉर्ड!
छतरपुर
Bundelkhand weather naugaon khajuraho extreme weather climate mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बड़ी खबर: नर्मदा में अचानक बढ़ गया पानी, नदी में फंसे मजदूर, सामने आया कारण

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

