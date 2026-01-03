बड़ी खबर: नर्मदा में अचानक बढ़ गया पानी, नदी में फंसे मजदूर, सामने आया कारण

मोरटक्का में नर्मदा नदी (Narmada River) पर रेलवे ब्रिज निर्माण का कार्य मंगलम बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की आवाजाही के लिए नदी के भीतर अस्थायी एप्रोच रोड बनाया गया था। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे ओंकारेश्वर बांध से अधिक पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। पानी के तेज बहाव में नदी के बीच बनाया गया एप्रोच रोड बहने लगा। मजदूर वहां निकल पाते इससे पहले ही आधे से भी ज्यादा एप्रोच रोड पानी में बह गया। जिससे मजदूर बीच नदी में फंस गए।