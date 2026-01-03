बुंदेलखंड के दो ‘अनोखे मौसम वाले शहर’, जहां ठंड और गर्मी के टूटते है रिकॉर्ड!

नौगांव और खजुराहो (Khajuraho) दोनों ही क्षेत्रों में ग्रेनाइट पत्थरों और पहाडिय़ों की भरमार है। भूगर्भ शास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार ग्रेनाइट पत्थर तापमान को अवशोषित करने की क्षमता कम रखते हैं। वे गर्मी को रोकते नहीं, बल्कि उसे वातावरण में वापस छोड़ देते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में यहां गर्मी ज्यादा तीव्र और सर्दियों में ठंड ज्यादा तीखी हो जाती है। इसके साथ ही, नौगांव के नीचे मौजूद चट्टानी और पथरीली मिट्टी की परत जमीन की ऊर्जा संचित करने और उसे धीरे-धीरे छोडऩे की प्राकृतिक क्षमता को प्रभावित करती है। यही वजह है कि यहां मौसम का उतार-चढ़ाव बेहद तेज और स्पष्ट रूप से महसूस होता है। खजुराहो में भी लगभग ऐसे ही हालात बने रहते हैं।