2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का रास्ते से हटाया, 6 दिन में मामले का खुलासा

6 दिन में मामले का खुलासा करते हुए गुरुवार को एसडीओपी बड़ौदा प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि शिक्षक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी साधना ने ही अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर रची और फिर मनीष व उसके दोस्त सतनाम ने नोनपुरा घाटी में हत्या कर शव फेंक दिया और सड$क हादसा दिखाने का प्रयास किया।

3 min read
Google source verification

श्योपुर

image

Avdhesh Shrivastava

Jan 02, 2026

कराहल/श्योपुर, श्योपुर-शिवपुरी हाइवे पर नोनपुरा घाटी में 27 दिसंबर को संदिग्धावस्था में मृत मिले शिक्षक रमाकांत पाठक के मामले में खुलासा करते हुए कराहल पुलिस ने मृतक शिक्षक की पत्नी साधना शर्मा, पत्नी के प्रेमी मनीष और उसके दोस्त सतनाम ङ्क्षसह को गिरफ्तार किया है। 6 दिन में मामले का खुलासा करते हुए गुरुवार को एसडीओपी बड़ौदा प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि शिक्षक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी साधना ने ही अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर रची और फिर मनीष व उसके दोस्त सतनाम ने नोनपुरा घाटी में हत्या कर शव फेंक दिया और सड$क हादसा दिखाने का प्रयास किया।
एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि 27 दिसंबर की सुबह शिक्षक रमाकांत पुत्र राधेश्याम पाठक(51) निवासी कराहल का शव नोनपुरा घाटी में पड़ा हुआ मिला। मामले में कराहल थाना पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज कर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के निर्देशन में जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान मुखबिर व डिजिटल साक्ष्य के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई, जिसमें कड़ी पूछताछ मेंं संदेही टूट गए और अपराध करना स्वीकार कर लिया। जिसके बाद आरोपीगण मनीष पुत्र रामकुमार साकेत जाति जाटव उम्र 24 साल निवासी शंकरपुर कराहल, सतनाम ङ्क्षसह पुत्र महेन्द्र सिह सरदार उम्र 37 साल निवासी जानपुरा हाल ब्लाक कॉलोनी श्योपुर, मृतक की पत्नि साथना शर्मा उम्र 37 साल निवासी शिव बिहार कालोनी कराहल को गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 217/25 में बीएनएस की धारा 103(1),238,61(2)(ए), 3(5) में प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना में प्रयोग की गई कार और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं।

हत्या को हादसा दिखाने की थी प्लानिंग

एसडीओपी अष्ठाना ने बताया कि पत्नी साधना और उसके प्रेमी मनीष द्वारा शिक्षक को रास्ते से हटाने की लंबे समय से प्लानिंग की जा रही थी और हत्या करने के बाद सड$क हादसा दिखाने का पूरा प्लान था। अष्ठाना ने बताया कि इसी प्लानिंग के तहत 26 दिसंबर की रात को आरोपी मनीष जाटव ने अपने दोस्त सतनाम ङ्क्षसह को श्योपुर से बुलाया और किसी काम का बहाना कर कार से शिक्षक रमाकांत को सेसईपुरा तक जाने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद पूर्व प्लानिंग के अनुसार आरोपियों ने लघुशंका के बहाने नोनपुरा घाटी में कार रोकी। इस दौरान जब शिक्षक रमाकांत जब लघुशंका कर रहे थे, तभी आरोपियों ने पीछे से सिर में ताबड़तोड़ डंडे से वार किए। इसके बाद वे अधमरे हो गए थे, उन्हें खींचकर नीचे खंती में ले जाकर पटकर दिया और मुंह दबाए रहे। जब मरने की संतुष्टि हो गई, तो दोनों आरोपी वापस आए कराहल आए और मृतक की बाइक लेकर फिर नोनपुरा पहुंचे। बाइक को शिक्षक के ऊपर पटक दिया, ताकि ये सड$क हादसा लगे।

पेट्रोल पंपकर्मी है मृतक की पत्नी का प्रेमी

एसडीओपी अष्ठाना ने बताया कि आरोपी पत्नी साधना शर्मा कराहल के पास ही एक गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है,जबकि आरोपी प्रेमी मनीष जाटव कराहल में एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी है, वहीं दूसरा आरोपी सतनाम ङ्क्षसह पूर्व में कराहल में ही पुलिस की डायल 100 चलाता था,जबकि वर्तमान में श्योपुर कोतवाली की डायल 100 चलाता है। शिक्षक रमाकांत अपने परिवार सहित पहले कराहल के बाजार क्षेत्र में रहते थे और लगभग एक साल पहले ही शिवविहार कॉलोनी स्थित पेट्रोल पंप के बगल में स्थित में नए घर में शिफ्ट हुए थे। इसी पेट्रोल पंप पर मनीष काम करना था। मृतक के 2 पुत्र और एक पुत्री है।

इधर परिजन पुलिस की कहानी से संतुष्ट नहीं

शिक्षक रमाकांत की हत्या के 6 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी सहित 3 आरेापियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मृतक के परिजन और ग्रामीण पुलिस की कहानी से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे है। गुरुवार को खुलासे के बाद कराहल थाने के बाहर एकत्रित परिजन और ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि मामले में पुलिस ने पूरा साफ खुलासा नहीं किया है और इसमें कुछ और लोग भी षडय़ंत्र में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस ने नोनपुरा घाटी में हत्या करना बताया, जबकि लगातार वाहनों के चलते रहने के बीच हत्या कैसे हो सकती है। लोगों का कहना है कि पुलिस ये नहीं बता रही कि हत्या कहां की गई, ऐसे में पुलिस की कहानी में कई तथ्य अभी पर्दे के पीछे रह गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 12:13 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का रास्ते से हटाया, 6 दिन में मामले का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपचुनाव… 18 पंचायतों के 39 हजार वोटर चुनेंगे जिला पंचायत वार्ड-1 का नया सदस्य

श्योपुर

अवैध कॉलोनी पर शिकंजा… 25 बीघा की तीन कॉलोनियों पर चलाई जेसीबी

श्योपुर

श्योपुर जिले में दिसंबर माह के 20 दिन मौसम के उतार-चढ़ाव में गुजरे, लेकिन रविवार को 21वें दिन सर्दी का ऐसा घना कोहरा छाया कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही और ग्रामीण इलाकों में तो ये 20 से 30 मीटर तक पहुंच गई। विशेष बात यह है कि कोहरा छंटने के बाद भी दिनभर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए...

सुबह 7.30 बजे घने कोहरे के आगोश में श्योपुर शहर के बंजारा डैम का ओवरब्रिज
श्योपुर

50 किमी.का बचेगा फेरा, Mp में नदी के ऊपर बनेगा ‘8 करोड़’ का नया पुल

bridge over the Seep River
श्योपुर

एमडीएम कॉर्डिनेटर बर्खास्त, डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर को नोटिस

श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.