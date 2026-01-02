बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का रास्ते से हटाया, 6 दिन में मामले का खुलासा

कराहल/श्योपुर, श्योपुर-शिवपुरी हाइवे पर नोनपुरा घाटी में 27 दिसंबर को संदिग्धावस्था में मृत मिले शिक्षक रमाकांत पाठक के मामले में खुलासा करते हुए कराहल पुलिस ने मृतक शिक्षक की पत्नी साधना शर्मा, पत्नी के प्रेमी मनीष और उसके दोस्त सतनाम ङ्क्षसह को गिरफ्तार किया है। 6 दिन में मामले का खुलासा करते हुए गुरुवार को एसडीओपी बड़ौदा प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि शिक्षक की हत्या की साजिश उसकी पत्नी साधना ने ही अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर रची और फिर मनीष व उसके दोस्त सतनाम ने नोनपुरा घाटी में हत्या कर शव फेंक दिया और सड$क हादसा दिखाने का प्रयास किया।

एसडीओपी प्रवीण अष्ठाना ने बताया कि 27 दिसंबर की सुबह शिक्षक रमाकांत पुत्र राधेश्याम पाठक(51) निवासी कराहल का शव नोनपुरा घाटी में पड़ा हुआ मिला। मामले में कराहल थाना पुलिस द्वारा मर्ग दर्ज कर पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के निर्देशन में जांच प्रारंभ की गई।

जांच के दौरान मुखबिर व डिजिटल साक्ष्य के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई, जिसमें कड़ी पूछताछ मेंं संदेही टूट गए और अपराध करना स्वीकार कर लिया। जिसके बाद आरोपीगण मनीष पुत्र रामकुमार साकेत जाति जाटव उम्र 24 साल निवासी शंकरपुर कराहल, सतनाम ङ्क्षसह पुत्र महेन्द्र सिह सरदार उम्र 37 साल निवासी जानपुरा हाल ब्लाक कॉलोनी श्योपुर, मृतक की पत्नि साथना शर्मा उम्र 37 साल निवासी शिव बिहार कालोनी कराहल को गिरफ्तार करते हुए अपराध क्रमांक 217/25 में बीएनएस की धारा 103(1),238,61(2)(ए), 3(5) में प्रकरण दर्ज किया गया है। घटना में प्रयोग की गई कार और अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं।