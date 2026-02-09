MP में बन रहा एक और ’90 डिग्री मोड़’ वाला पुल, अफसरों की बड़ी लापरवाही!

90-Degree Turn Bridge: श्योपुर जिले के मानपुर-ढोढर मार्ग पर निर्माणधीन सीप नदी के ब्रिज (Seep River Bridge) का काम शुरू होने के 32 महीने बाद भी अधूरा पड़ा है और काम कछुआ गति से चल रहा है। विशेष बात यह है कि पुल में मानपुर की साइड में पुल और एप्रोच रोड में 90 डिग्री मोड़ आने की संभावना भी नजर आ रही है। स्थिति ये है कि पुराने एप्रोच रोड से ही पुल का आवागमन जोड़ा गया तो इसमें 90 डिग्री घुमाव आ सकता है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोग पुल के लिए नया एप्रोच रोड बनाने की मांग कर रहे हैं। (MP News)