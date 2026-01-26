एक्टिव हुआ प्रभावी ‘पश्चिमी विक्षोभ’, 27, 28, 29 को तेज बारिश अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 27, 28, 29 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राजस्थान-मध्यप्रदेश के कई हिस्सों सहित श्योपुर जिले में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 26 जनवरी को दोपहर बाद बादल छाए रहने और 27 जनवरी को बादल छाने के साथ ही बारिश के भी आसार बताए गए हैं। इससे तापमान में हल्की गिरावट के साथ सर्दी का असर और बढ़ सकता है। 27 जनवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहने की संभावना जताई गई है। बारिश और बादलों की आवाजाही के कारण दिन का तापमान नीचे रह सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ने की संभावना है।