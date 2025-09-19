शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का जीता-जागता सबूत… सड़क पर उतरने को मजबूर स्कूली बच्चे

शिक्षा हर एक बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारी सरकारें करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च होने का दावा करती हैं, लेकिन जब वास्तविक तस्वीर सामने आती है तो पता चलता है कि ग्रामीण स्कूलों में हालात बदतर हैं। यहां तो बच्चे खुद कह रहे हैं कि 'हमारी कक्षाएं नियमित नहीं लगतीं, शिक्षक समय पर नहीं आते, सुविधाओं का अभाव है, तो यह सीधे तौर पर प्रशासन की नाकामी का सबूत है। बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर धरना दें, यह लोकतंत्र की उस विफलता को दर्शाता है, जहां सबसे कमजोर वर्ग को ही अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। अधिकारी मौन हैं, फोन नहीं उठा रहे, गर्मी और उमस से बेहाल बच्चों का गुस्सा चरम पर है, अब वो हक मांगने के साथ प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये क्या है... किससे पूछें जनाब...? फोन उठे तो हम भी करें सवाल...? आखिर क्यों? आखिर क्या? आखिर कब? आखिर कैसे? कौन जिम्मेदार? आगे क्या? ऐसे कितने सवाल...