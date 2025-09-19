पढ़ने के बजाय सड़क पर स्कूली बच्चे, जिद पर अड़े ‘जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाओ’

MP News: रतलाम जिले के जावरा विकासखंड के सरसी गांव में शुक्रवार 19 सितंबर की सुबह स्कूली बच्चे स्कूल में अंदर जाने के बजाय, स्कूल के बाहर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। सरसी हायर सेकंडरी स्कूल के इन स्टूडेंट्स के धरना-प्रदर्शन ने प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा किया है। पढ़ने-लिखने की उम्र में सड़क पर बैठकर ये बच्चे अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहै हैं। इनका आरोप है कि स्कूल में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं। नियमित पढ़ाई नहीं होती। शिक्षकों की कमी है और उस पर बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।