बड़ी खबर: बदलने वाला है एमपी के इस जिले का नाम, दावा, यहां ‘सोने का अकूत भंडार!’

जबलपुर में सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर हुए समारोह में श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा, स्वदेशी की बात करेंगे तो विदेशियों की क्रूरता की याद आएगी। इसी से इस देश के कल्याण का रास्ता निकलेगा। सीएम डॉ. यादव ने कहा, हमें आदतें बदलकर स्वदेशी की भावना अपनानी होगी। इससे न छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। गोंडवाना राज्य के राजा शंकर शाह व पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सर्वोच्च बलिदान दिया। सीएम ने कहा, यह बलिदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जन्म और मृत्यु एक बार ही आते हैं, पर देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद अमर रहते हैं। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ऐसे ही शहीद हैं। उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में स्वदेशी उत्पादों के मेले और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्व-सहायता समूहों की ‘लखपति दीदीयों’ के बनाए उत्पादों की सराहना की और कुल्हड़ में चाय की चुस्की भी ली। वहीं सेवा पखवाड़े के तहत रानी दुर्गावती चिकित्सालय में श्रमदान किया और झाड़ू लगाई।