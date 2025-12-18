थानों में निजी चालक संभाल रहे पुलिस वाहनों की स्टेयरिंग!, बगैर स्वीकृति मनमानी

कटनी. जिले की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले जिला पुलिस बल में व्यवस्थागत खामियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। जिले के पुलिस थानों और इकाइयों में 50 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी व थानों के लिए दर्जनों वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके संचालन के लिए केवल लगभग 35 वाहन चालक ही पदस्थ हैं। यदि दिन और रात की अलग-अलग शिफ्टों को ध्यान में रखा जाए तो कम से कम 100 से अधिक वाहन चालकों की आवश्यकता होती है, साथ ही रिजर्व में भी पर्याप्त चालक होने चाहिए।

पर्याप्त सरकारी चालकों के अभाव में कई थानों में निजी वाहन चालक पुलिस के वाहनों को फर्राटे से दौड़ा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इन निजी चालकों की नियुक्ति किसके आदेश से की गई और उनका वेतन आखिर किस मद से दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार थानों में निजी वाहन चालकों की तैनाती की अनुमति मुख्यालय से नहीं है, इसके बावजूद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में बाहरी चालक पुलिस वाहनों की कमान संभाले हुए हैं।