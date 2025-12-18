18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

थानों में निजी चालक संभाल रहे पुलिस वाहनों की स्टेयरिंग!, बगैर स्वीकृति मनमानी

कटनी जिले में पुलिस वाहनों के संचालन को लेकर गंभीर व्यवस्थागत खामियां सामने आई हैं। पर्याप्त सरकारी वाहन चालकों के अभाव में थानों में निजी चालकों की तैनाती नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है। सीमित चालकों पर 24 घंटे की ड्यूटी से न केवल कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि दुर्घटना का जोखिम भी बढ़ रहा है।

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 18, 2025

unfit police officers ig arvind saxena warning guna mp news

unfit police officers ig arvind saxena warning (Patrika.com)

कटनी. जिले की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले जिला पुलिस बल में व्यवस्थागत खामियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं। जिले के पुलिस थानों और इकाइयों में 50 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी व थानों के लिए दर्जनों वाहन उपलब्ध हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके संचालन के लिए केवल लगभग 35 वाहन चालक ही पदस्थ हैं। यदि दिन और रात की अलग-अलग शिफ्टों को ध्यान में रखा जाए तो कम से कम 100 से अधिक वाहन चालकों की आवश्यकता होती है, साथ ही रिजर्व में भी पर्याप्त चालक होने चाहिए।
पर्याप्त सरकारी चालकों के अभाव में कई थानों में निजी वाहन चालक पुलिस के वाहनों को फर्राटे से दौड़ा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इन निजी चालकों की नियुक्ति किसके आदेश से की गई और उनका वेतन आखिर किस मद से दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार थानों में निजी वाहन चालकों की तैनाती की अनुमति मुख्यालय से नहीं है, इसके बावजूद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में बाहरी चालक पुलिस वाहनों की कमान संभाले हुए हैं।

निगरानी प्रणाली पर उठे सवाल

यह स्थिति पुलिस अधिकारियों की निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। चर्चा यह भी है कि पुलिस लाइन में पर्याप्त वाहन चालक उपलब्ध हैं, फिर भी थानों में निजी चालकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जो व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है।

कई थानों में चालक ही नहीं, कहीं 24 घंटे की शिफ्ट

जानकारी के अनुसार कुठला थाने में वाहन चालक की पदस्थापना ही नहीं है। वहीं कोतवाली थाने में 24 घंटे की शिफ्ट में विशाल राय, एनकेजे थाने में ओमशिव तिवारी और माधवनगर थाने में नवीनदत्त शुक्ला की पोस्टिंग बताई जा रही है। इससे स्पष्ट है कि सीमित चालकों पर अत्यधिक दबाव डाला जा रहा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।

थानों में बाहरी व्यक्तियों की सक्रियता, सुरक्षा पर सवाल

शहर और जिले के थानों में बाहरी व्यक्तियों की सक्रियता भी चिंता का विषय बनी हुई है। नगर रक्षा सैनिक भी नियमित रूप से पुलिसिंग करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि थानों में बाहरी व्यक्तियों की यह सक्रियता किस हैसियत और किस अधिकार से है, यह स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान न दिया जाना कई तरह के संदेह और सवालों को जन्म दे रहा है। पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में इस तरह की लापरवाही न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। अब जरूरत है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर स्पष्ट करे कि निजी वाहन चालक किन परिस्थितियों में तैनात किए गए हैं और जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।

वर्जन

किसी भी थाने में बाहरी व्यक्तियों को सरकारी वाहन चलाने के लिए अधिकृत नहीं किया है। यदि किसी थाने में इस प्रकार का हो रहा है तो जांच कराई जाएगी। जांच में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।

ये भी पढ़ें

मैनेजर को चूना के भट्ठे में जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास, ऐसे सामने आई थी घटना
कटनी
Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 05:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / थानों में निजी चालक संभाल रहे पुलिस वाहनों की स्टेयरिंग!, बगैर स्वीकृति मनमानी

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Income tax raid: 300 अफसरों ने बीजेपी नेता के एक दर्जन ठिकानों में की छापेमारी, देररात तक चलती रही जांच

Income tax raid in katni
कटनी

दंपत्ति की मौत के बाद बिचौलियों ने आदिवासी के प्रधानमंत्री आवास में किया कब्जा, बेटी को कर दिया बेघर

Pm awas yojna
कटनी

बच्चों की ‘अपार’ आइडी से गर्म हो रहा अभिभावकों का ‘कपार’, दस्तावेजों में एकरूपता न होने से 53 हजार वंचित

Aapar id
कटनी

मैनेजर को चूना के भट्ठे में जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास, ऐसे सामने आई थी घटना

Murder
कटनी

Bjp के दिग्गज नेता जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी

Income tax
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.