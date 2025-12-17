मैनेजर को चूना के भट्ठे में जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास, ऐसे सामने आई थी घटना

कटनी. कुठला थाना क्षेत्र के जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या (चूने के भट्ठे में जिंदा जलाने) के प्रकरण में न्यायालय से मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया है। चार आरोपियों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह ऐसा हत्याकांड था, जिसने सभी का रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस फैसले से क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

जानकारी के अनुसार न्यायालय ने आरोपी आशीष सिंह ठाकुर, विनोद सिंह गोंड, रंजीत उर्फ गोलू सिंह गोंड एवं सनम सिंह गोंड को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 458 भादवि एवं 397 सहपठित धारा 34 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 3000 रुपए अर्थदंड, धारा 201 सहपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2000 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं आरोपी बृजरानी सिंह गोंड को धारा 412 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।