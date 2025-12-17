17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

मैनेजर को चूना के भट्ठे में जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास, ऐसे सामने आई थी घटना

कुठला थाना क्षेत्र के सनसनीखेज हत्याकांड में पांच आरोपियों को कठोर दंड, नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 17, 2025

Murder

Murder

कटनी. कुठला थाना क्षेत्र के जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या (चूने के भट्ठे में जिंदा जलाने) के प्रकरण में न्यायालय से मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर दंड से दंडित किया है। चार आरोपियों को आजीवन कारावास, एक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह ऐसा हत्याकांड था, जिसने सभी का रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस फैसले से क्षेत्र में यह स्पष्ट संदेश गया है कि जघन्य अपराध करने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार न्यायालय ने आरोपी आशीष सिंह ठाकुर, विनोद सिंह गोंड, रंजीत उर्फ गोलू सिंह गोंड एवं सनम सिंह गोंड को धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही धारा 458 भादवि एवं 397 सहपठित धारा 34 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 3000 रुपए अर्थदंड, धारा 201 सहपठित धारा 34 भादवि के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2000 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं आरोपी बृजरानी सिंह गोंड को धारा 412 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

चूना भट्ठे में डालकर की गई थी हत्या

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि इस मामले सूचनाकर्ता तीरथ विश्वकर्मा ने 20 जून 2024 को थाने में दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया था कि उनके बड़े पिता समनू प्रसाद विश्वकर्मा सिमको कंपनी कछगवां में कैशियर के रूप में कार्यरत थे और कंपनी परिसर में ही रहते थे। 20 जून की सुबह सूचना मिली कि समनू प्रसाद विश्वकर्मा को चूना भट्ठे में डाल दिया गया है। मौके पर पहुंचने पर भट्ठे से धुआं निकल रहा था, फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई गई और अधजला शव बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान समनू प्रसाद विश्वकर्मा के रूप में हुई। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर शव को चूना भ_े में डालने की पुष्टि होने पर मामला दर्ज किया गया।

जांच के बाद सभी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस द्वारा प्रकरण में धारा 302 एवं 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच की गई। साक्षियों के कथन, मेमोरेण्डम, जब्ती एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 460, 34, 120बी एवं 397 भादवि के अंतर्गत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सशक्त साक्ष्यों एवं तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

थाना प्रभारी ने की थी जांच

इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी कुठला अभिषेक चौबे ने मामले की गंभीरता से जांच की। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों का पता लगाया और समस्त साक्ष्य आदि एकत्रित कर आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश किया गया। आरोपियों को सजा दिलाने में कुठला पुलिस ने भी सक्रिय भूमिका निभाई।

ये भी पढ़ें

नगर निगम ने 160 हितग्राहियों को थमाया 160 लाख की रिकवरी का नोटिस, आशियाने के सपने ने बढ़ाई फजीहत
कटनी
Serious Negligence in the Pradhan Mantri Awas Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 11:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / मैनेजर को चूना के भट्ठे में जिंदा जलाने वालों को आजीवन कारावास, ऐसे सामने आई थी घटना

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चों की ‘अपार’ आइडी से गर्म हो रहा अभिभावकों का ‘कपार’, दस्तावेजों में एकरूपता न होने से 53 हजार वंचित

Aapar id
कटनी

Bjp के दिग्गज नेता जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी

Income tax
कटनी

भाजपा नेता के भाई के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे, तड़के 4 बजे से चल रही कार्रवाई

IT Raid
कटनी

ठंड का टॉर्चर: कोहरे ने मचाया कोहराम, तापमान @ 5.6 डिग्री, फसलों पर पाले प्रकोप

katni weather
कटनी

मौत से भी नहीं लिया सबक: सुरक्षा नियमों को रौंदते हुए हो रही सीवर लाइन के लिए खुदाई, खतरे में राहगीरों की जान!

Sewer line
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.