भाजपा नेता के भाई के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे, तड़के 4 बजे से चल रही कार्रवाई

मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की कार्रवाई तड़के 4 बजे से शुरु हुई है। आयकर विभाग की टीम ने शंकर लाल विश्वकर्मा की फर्म, माइनिंग ठिकानों के साथ साथ घर में एक साथ छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि, शंकर लाल विश्वकर्मा माइनिंग कारोबारी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।