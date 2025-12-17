भाजपा नेता के भाई के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे, तड़के 4 बजे से चल रही कार्रवाई

कटनी में आयकर विभाग के छापे (Photo Source- Patrika Input)
IT Raid :मध्य प्रदेश के कटनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता अशोक विश्वकर्मा के भाई शंकर लाल विश्वकर्मा के यहां आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है।
मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग की कार्रवाई तड़के 4 बजे से शुरु हुई है। आयकर विभाग की टीम ने शंकर लाल विश्वकर्मा की फर्म, माइनिंग ठिकानों के साथ साथ घर में एक साथ छापामार कार्रवाई की है। बता दें कि, शंकर लाल विश्वकर्मा माइनिंग कारोबारी हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है।
हैरानी की बात तो ये है कि, कुछ ही दिन पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष की मां की मौत हुई है और तेरहवीं के ठीक तीसरे दिन आयकर विभाग ने तड़के सुबह कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है।
