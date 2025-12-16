ठंड का टॉर्चर: कोहरे ने मचाया कोहराम, तापमान @ 5.6 डिग्री, फसलों पर पाले प्रकोप

कटनी. शहर व जिले में सोमवार को ठंड का खतरनाक टॉर्चर देखने को मिला। रविवार को जहां दिनभर बादलों का डेरा रहा और देररात तक उमस जैसा मौसम रहा, जो सोमवार को सितम बनकर सामने आया। उत्तरी हवाओं के कारण शहर व जिले का मौसम एकदम बदला रहा। कोहरे ने जमकर कोहराम मचाया। हालात यह रहे कि दिन में सूर्य की रोशनी दबी रही और दृश्यता दो से तीन मीटर के आसपास रही। लोगों को सुबह 10 बजे तक वाहनों की लाइट जलाकर काम चलाना पड़ा। जम धूप खिली तो आसमान से लेकर जमीन तक छाया कोहरा छट और लोगों ने राहत की सांस ली। बात दें कि यह ठंडी हवा हिमालय के शिखर से यहां तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा एक हिमालयन क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ बना हुआ है, जिसके कारण जिले में कोहरे और तुषार का मौसम आ बना है।

मौसम विभाग के अनुसार कोहरे के कारण इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। रात का तापमान 5.6 और दिन का तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रात का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे है। दिन का तापमान 3 डिग्री नीचे है। आदृता 80 फीसदी से अधिक बढ़ी हुई है, जिसके कारण कोहरा है। आदृता 65 के आसपास होनी चाहिए। दिन में शीतलहर का प्रकोप देखा गया। इस कोहरे के कारण किसानों की दलहनी व सब्जी वर्गीय फसलों में पाला पडऩे के आसार आ बने हैं। लगातार तापमान 5 डिग्री के आसपास बने रहने के कारण नुकसान हैं। किसानों को लगातार स्प्रिंकलर आदि से सिंचाई करने कहा गया है। मौसम अभी दो से तीन दिनों तक बना रहेगा।