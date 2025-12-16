मौत से भी नहीं लिया सबक: सुरक्षा नियमों को रौंदते हुए हो रही सीवर लाइन के लिए खुदाई, खतरे में राहगीरों की जान!

कटनी. शहर में 2017 में शुरू हुए सीवर लाइन के प्रोजेक्टर को 2019 में पूरा हो जाना था। पहले केके स्पन कंपनी को काम दिया गया था, लेकिन वह नहीं कर पाई। दो साल से जयंती सुपर कंपनी काम कर रही है, लेकिन इस कंपनी की भी मनमानी चरम पर हैं। नगर निगम ने शेष बचे 145 किलोमीटर सीवर लाइन कार्य, 3 एसटीपी के सिविल व मैकेनिकल वर्क के लिए 51 करोड़ रुपए का डीपीआर बनाया गया। इसमें ठेका कंपनी ने लगभग 52.77 प्रतिशत अधिक का याने कि 96 करोड़ 64 लाख रुपए का टेंडर लिया है। इसके बाद भी समय पर काम नहीं हो पा रहा।

रामनिवास सिंह वार्ड साउथ रेलवे स्टेशन, मंगलनगर मार्ग में चल रहे काम में पर्याप्त बेरीकेटिंग, डायवर्सन आदि न करने के कारण जाम के हालात तो बन ही रहे हैं, बल्कि लोग खतरे भरे मार्ग से आवागमन करने को विवश हैं। उल्लेखनीय कि मई माह में भट्टा मोहल्ला में खोदे गए सीवर लाइन के गड्ढे में गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई थी, इसके बाद भी गंभीर लापरवाही जारी है। सेवानिवृत्त आयुध निर्माणी के कर्मचारी हरिओम कोरी जयंती सुपर कंपनी द्वारा खुले छोड़े गए गड्ढे में गिरने से चोट लगने के कारण मौत हो गई थी, इसके बाद भी पूरे शहर में चल रहे सीवर लाइन कंपनी के काम में सुरक्षा नियम तक पर रख दिए गए हैं।