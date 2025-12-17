Bjp के दिग्गज नेता जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी

कटनी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अशोक विश्वकर्मा के ठिकानों पर आज तड़के सुबह करीब 4 बजे बीएमसी विश्वकर्मा माइनिंग में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई अशोक विश्वकर्मा व उनके भाई शंकरलालविश्वकर्मा के यहां से प्रारंभ हुई, जो अबतक जारी रही।

आयकर विभाग की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अशोक विश्वकर्मा एक बॉक्साइट माइनिंगकारोबारी हैं और इसी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में जबलपुर, भोपाल सहित अन्य शहरों से आए आयकर विभाग के अफसर शामिल हैं। करीब 50 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी ठिकानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।