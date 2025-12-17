Bjp के दिग्गज नेता जिला पंचायत उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा के ठिकानों पर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी

Income tax raid
कटनी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अशोक विश्वकर्मा के ठिकानों पर आज तड़के सुबह करीब 4 बजे बीएमसी विश्वकर्मा माइनिंग में आयकर विभाग ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई अशोक विश्वकर्मा व उनके भाई शंकरलालविश्वकर्मा के यहां से प्रारंभ हुई, जो अबतक जारी रही।
आयकर विभाग की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर की जा रही है। बताया जा रहा है कि अशोक विश्वकर्मा एक बॉक्साइट माइनिंगकारोबारी हैं और इसी से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में जबलपुर, भोपाल सहित अन्य शहरों से आए आयकर विभाग के अफसर शामिल हैं। करीब 50 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सभी ठिकानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई जगहों पर दबिश दी है, जिनमें जालपादेवीवार्डगौतममोहल्ला स्थित तीन आवास एवं कार्यालय, टिकरियास्थितखदान अन्य माइनिंग ठिकाने, पानीकीफैक्टरी, बरगवां स्थित होटलपरिसर शामिल बताए जा रहे हैं। सभी स्थानों पर दस्तावेजों, लेन-देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
इस कार्रवाई को लेकर जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कुछहीदिनपहलेजिलापंचायतउपाध्यक्षकीमांकानिधन हुआ था और तेरहवींकेठीकतीसरेदिन आयकर विभाग ने तड़के सुबह यह छापेमारी शुरू की। इस समय को लेकर भी लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं।
फिलहाल आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कार्रवाई देर शाम तक चलने की संभावना जताई जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आयकर विभाग द्वारा विस्तृत जानकरी सामने आने की उम्मीद है।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग