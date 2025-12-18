दंपत्ति की मौत के बाद बिचौलियों ने आदिवासी के प्रधानमंत्री आवास में किया कब्जा, बेटी को कर दिया बेघर

कटनी. जिले में आदिवासियों की जमीनों के खरीद-फरोख्त का मामला सुर्खियों में है, इसी बीच शहर में नगर निगम द्वारा एक आदिवासी को दिलाए गए प्रधानमंत्री आवास को बिचौलियों ने फर्जी तरीके से खरीद-फरोख्त कर कब्जा कर लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस दंपत्ति को पीएम आवास का लाभ मिला था, उनकी मौत हो गई है। छोटी बच्ची घर में रह रही थी, लेकिन उसे बेघर कर दिया गया और उसके मकान में ताला डाल दिया गया है। शिकायत के बाद बुधवार शाम नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच की है, लेकिन अभी बेटी को मकान में कब्जा नहीं मिला है।

जानकारी के अनुसार शहर के पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में तिलक कॉलेज रोड पर स्थित खसरा नंबर 700/1 में जो कि शासकीय आबादी है। यहां पर सुनीता पति शंकर कोल को 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिली थी। पीएम आवास बनवाकर दंपत्ति ने तैयार किया, लेकिन कुछ साल पहले दोनों की मौत हो गई। सुनीता व शंकर की एक 17 वर्षीय बेटी अपने एक रिश्तेदार के साथ मकान में रह रही थी, जिसे अब बेघर होना पड़ा है।