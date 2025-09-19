भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, सीएम मोहन यादव ने रद्द किए कार्यक्रम, मदद का ऐलान

Sidhi road accident: सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग में गुरूवार की शाम हुए भीषड़ सडक़ हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बहरी में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल के पास शाम करीब 7.30 बजे की है।
बताया गया कि बहरी तहसील मुख्यालय में बायपास मार्ग के बगल में 19 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव का प्रस्तावित कार्यक्रम थे। इसी कार्यक्रम के लिए टेंट लेकर आया ट्रक सडक़ के किनारे खड़ा था और टेंट सामग्री उतारी जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार जीप खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में तीन की मौत हो गई। जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने आज शुक्रवार को सीधी में आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहीं प्रभावित परिवारों की मदद का ऐलान भी किया।
बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था की जीप के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर उपस्थित पुलिस अमला और लोग बचाव कार्य में जुट गए, और हादसे का शिकार हुए लोगों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया।
पुलिस के अनुसार सीधी सड़क हादसे (Sidhi Road Accident)में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। तीन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। मृतकों में शोएब पिता शहीद खान (18 वर्ष) राहत गढ़ सागर (टेंट कर्मचारी), गीता पिता रघुनाथ जायवाल (55 वर्ष) जेठुला थाना बहरी तथा धर्मेंद्र पिता चूड़ामणि जायसवाल (25 वर्ष) जेठुला शामिल हैं।
हादसे में घायल लोगों में अजय पिता जगदीश जायसवाल (20 वर्ष), प्रिंस पिता जगलाल जायसवाल (20 वर्ष) तथा बालकृष्ण पिता बाबूलाल प्रजापति (30 वर्ष) तीनों निवासी जेठुला थाना बहरी शामिल हैं। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के लिए रेफर कर दिया गया है।
हादसे की सूचना मिलते ही सांसद डॉ.राजेश मिश्रा, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य भाजपा व कांग्रेस नेता जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति का जायजा लिया।
बहरी बायपास में खड़े ट्रक में जीप के टकराने से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकी तीन लोग घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रीवा रेफर कर दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।
-अमन मिश्रा, डीएसपी मुख्याल सीधी