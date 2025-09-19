भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत, सीएम मोहन यादव ने रद्द किए कार्यक्रम, मदद का ऐलान

पुलिस के अनुसार सीधी सड़क हादसे (Sidhi Road Accident)में तीन लोगों की मौत हो गई, जिसमें दो ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि एक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। तीन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। मृतकों में शोएब पिता शहीद खान (18 वर्ष) राहत गढ़ सागर (टेंट कर्मचारी), गीता पिता रघुनाथ जायवाल (55 वर्ष) जेठुला थाना बहरी तथा धर्मेंद्र पिता चूड़ामणि जायसवाल (25 वर्ष) जेठुला शामिल हैं।