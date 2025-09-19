एमपी हाईकोर्ट में नई व्यवस्था, 10 स्पेशल बेंच निपटाएंगी हजारों पेंडिंग मामले

MP High Court: हाईकोर्ट ने लंबित मामलों की संख्या कम करने की नई पहल की है। सीजे संजीव सचदेवा ने लंबित जमानत अर्जियों का निराकरण करने 10 स्पेशल बेंचों का गठन किया है, जो शनिवार को विचार करेंगी। हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब एक साथ 10 बेंचें सुनवाई करेंगीं।