1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी को मिली 3 नई ट्रेनों की सौगात, बन गया 143 किमीं का रेलवे ट्रैक

MP News: इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर रेलवे के सबसे लम्बे कटनी ग्रेड सेपरेटर पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया....

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Jan 01, 2026

indian railway

indian railway प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन के बीता साल कई मायनों में खास रहा। लम्बे अरसे से प्रतीक्षित रायपुर ट्रेन की मांग पूरी हुई तो रीवा-पुणे सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात भी जोन के खाते में आई। साथ ही रीवा-सीधी-सिंगरौली और सतना-पन्ना-खजुराहो के बीच वर्षों से अधूरी पड़ी रेल परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ी, जिससे क्षेत्र के विकास को नई उम्मीद मिली।

इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर रेलवे के सबसे लम्बे कटनी ग्रेड सेपरेटर पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, वहीं इटारसी ग्रेड सेपरेटर की दूसरी लाइन पर भी यातायात प्रारंभ हुआ। अमृत भारत योजना के तहत छह रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हुआ, जिसमें जबलपुर मंडल के कटनी साउथ और श्रीधाम स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदला गया। साल भर में 143 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया।

बनी रही कसक

रेलवे स्टेशन के विकास का काम, नई ट्रेनें शुरू न हो पाना कसक रही। मुख्य स्टेशन के पुनर्विकास योजना में 247 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो सका। जबलपुर से पुणे और रीवा- मुंबई ट्रेनों के नियमितीकरण तथा जबलपुर-गोंदिया दोहरीकरण जैसी पुरानी मांगें पूरी नहीं हो सकीं।

सुरक्षा हुई बेहतर

महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने बताया कि सुरक्षा को बेहतर बनाया जा रहा है। कोटा मंडल ने रेल सुरक्षा में इतिहास रचते हुए देश का पहला कवच 4.0 कॉरिडोर सफलतापूर्वक पूरा किया। 30 जुलाई को पहली बार कवच 4.0 लागू हुआ और 27 अक्टूबर को कोटा-नागदा रेलखंड तक विस्तार के साथ दिल्ली-मुम्बई मुख्य मार्ग पर मथुरा से से नागदा तक 549 किमी रेलखंड कवच से सुरक्षित हो गया है।

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में मियाना शन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया गया। एलईडी, स्मार्ट सर्किट प्रणाली से 10,000 यूनिट से अधिक वार्षिक बिजली बचत सम्भव हुई। एनजी कंजर्वेशन अवार्ड और सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाने को प्लेटिनम अवार्ड मिला।

ये भी पढ़ें

अब फटाफट होगा ‘हार्ट अटैक-स्ट्रोक’ का इलाज, एम्स में शुरू होगा ICU भवन
भोपाल
AIIMS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 04:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी को मिली 3 नई ट्रेनों की सौगात, बन गया 143 किमीं का रेलवे ट्रैक

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

The jabalpur city may get many gifts in the new year 2026

jabalpur news
जबलपुर

the Gohalpur Bridge, and municipal engineers have conducted technical tests

Gohalpur Bridge
जबलपुर

- वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के पूर्व लगाई गई है रामायण पर आधारित चित्र प्रदर्शनी - कई कलाकारों की कलाकृतियां और पेंटिंग की जा रही हैं प्रदर्शित, इसी में अनुश्री विश्नोई की कलाकृति बनी है आकर्षण का केन्द्र

World Ramayana Conference
जबलपुर

jabalpur Municipal Commissioner action against polythene

polythene
जबलपुर

जबलपुर में चाय पी रहे बीजेपी नेता की मौत, रौंदते चली गई तेज रफ्तार बेकाबू कार

बीजेपी नेता की तेज रफ्तार कार के रौंदने से मौत
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.