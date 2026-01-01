एमपी को मिली 3 नई ट्रेनों की सौगात, बन गया 143 किमीं का रेलवे ट्रैक

इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर रेलवे के सबसे लम्बे कटनी ग्रेड सेपरेटर पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, वहीं इटारसी ग्रेड सेपरेटर की दूसरी लाइन पर भी यातायात प्रारंभ हुआ। अमृत भारत योजना के तहत छह रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास पूरा हुआ, जिसमें जबलपुर मंडल के कटनी साउथ और श्रीधाम स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदला गया। साल भर में 143 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया।