अब इन किन्नरों को मिलेगी सैलरी, जज की अनूठी पहल पर मिली नौकरी

शाजापुर में पिछले दिनों लोक अदालत में बेरछा का वाहन चोरी का मामला आया था। बेरछा की फरियादी किन्नर राधिका एवं महक ने थाने में वाहन चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी। 13 सितंबर को लोक अदालत में फरियादी के साथ किन्नर समाज के अन्य सदस्य गवाही के लिए पहुंचे। अधिवक्ता सईद पठान के समझाने पर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। जिला जज ने किन्नरों से पूछा- वाहन उनके नाम पर क्यों नहीं है? दोनों ने बताया, उन्हें बैंक फाइनेंस नहीं करती, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए मांगने का काम है। ऐसे में जिला जज ने दोनों किन्नरों को मुख्यधारा से जोड़ने का निर्णय लिया।