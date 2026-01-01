नया साल 2026 में शहर को मिल सकती हैं कई सौगातें, उद्योग, व्यापार तक मजबूत होगा इन्फ्रास्ट्रक्चर

नए साल की उमंग हर किसी के मन मे रहती है। हर आदमी एक नई आशा और संकल्प के साथ आदमी एक जनवरी के दिन की शुरूआत करता है। जबलपुर कई मामलों में आगे बढ़ चुका है। हालांकि अभी पूरे सपने पूरे नहीं हुए हैं। एक साल के भीतर कुछ नया मिले इसकी उम्मीद लोग कर रहे हैं। रेलवे, सड़क, शिक्षा व्यवस्था, नए भवन बने इसके लिए विभागों को मिलकर काम करना होगा। इधर उद्योगों की स्थापना में नया निवेश आने की उम्मीद है। हरगढ़ और उमरिया-डुंगरिया औद्याेगिक का उन्ननयन और विस्तार होगा। आयुध निर्माणियों में नई भर्तिया मिलें। स्वच्छ सर्वेक्षण में जबलपुर को आगे ले जाने का प्रयास होगा। इसी प्रकार वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।