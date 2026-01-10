CM से मिलने आई बैगा बेटी को पुलिस ने रोका, कैमरे के सामने बयां किया दर्द, देखें वीडियो

baiga girl video viral from CM Mohan Yadav program in sidhi (Patrika.com)
Baiga Girl Video viral: बैगा जनजाति पारंपरिक रूप से जड़ी-बूटियों से उपचार करने वालों के रूप में जानी जाती है। इस समुदाय की एक बेटी अनामिका बैगा अब आधुनिक चिकित्सा का उपयोग करके डॉक्टर बनने की इच्छा रखती है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी में एक जनसभा की। अनामिका मुख्यमंत्री से अपील करने बहरी पहुंची थीं। जब उन्हें महिला पुलिस अधिकारियों ने रोका तो उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने अपना दर्द बयां किया। (MP News)
सीधी जिले के कुसमी तहसील के ग्राम डेवा की अनामिका घर पर रहकर नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन आर्थिक तंगी उसके सपनों के आड़े आ रही है। अनामिका बेहद गरीब परिवार से आती है। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई का भारी खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है। अनामिका का कहना है कि बैगा प्रोजेक्ट सहित कई सरकारी योजनाओं में आदिवासी बच्चों को शिक्षा में सहयोग का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली। वह विधायक, सांसद और कलेक्टर के पास आवेदन कर चुकी है, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन ही मिले।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सिहावल विधानसभा के बहरी में जनसभा थी। जिसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाने अनामिका बहरी पहुंची थी, ताकि अपनी पढ़ाई के लिए मदद मांग सके, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया गया। इससे आहत होकर उसने सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा जाहिर की। अनामिका का कहना है कि वह अपने पिता पर इतना बोझ नहीं डाल सकती कि वे मजदूरी के सहारे उसकी डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करा सकें। उसका सवाल है कि जब सरकार आदिवासी बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो जरूरत के समय मदद क्यों नहीं मिलती।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सीधी जिले में विकास के सभी कार्य कराए जाएंगे। सिहावल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी सभी मांगें पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 201 करोड़ 64 लाख रुपए के 209 विकास कार्यों का लोकार्पण किया एवं शिलान्यास किया। इसके साथ ही एक बगिया मां के नाम योजना अंतर्गत 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि का लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि देवसर में पूर्णकालिक अपर कलेक्टर कोर्ट खुलेगा, बहरी में अगले शिक्षा सत्र से महाविद्यालय खुलेगा। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग