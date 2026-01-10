CM से मिलने आई बैगा बेटी को पुलिस ने रोका, कैमरे के सामने बयां किया दर्द, देखें वीडियो

सीधी जिले के कुसमी तहसील के ग्राम डेवा की अनामिका घर पर रहकर नीट की तैयारी कर रही है, लेकिन आर्थिक तंगी उसके सपनों के आड़े आ रही है। अनामिका बेहद गरीब परिवार से आती है। उसके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई का भारी खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है। अनामिका का कहना है कि बैगा प्रोजेक्ट सहित कई सरकारी योजनाओं में आदिवासी बच्चों को शिक्षा में सहयोग का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसे कोई ठोस मदद नहीं मिली। वह विधायक, सांसद और कलेक्टर के पास आवेदन कर चुकी है, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन ही मिले।