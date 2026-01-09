9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

राहुल गांधी के आने से पहले दो धड़ों में बंटी कांग्रेस! कमलनाथ-दिग्विजय ने भी बनाई दूरी

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा मामले ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति उजागर कर दी है। जहां एक खेमा पूरी ताकत से सड़क पर है, वहीं कई बड़े चेहरे चुप्पी साधे हुए हैं।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Jan 09, 2026

Rahul Gandhi bhagirathpura visit suspense Congress divided into factions mp news

Congress divided into factions before Rahul Gandhi bhagirathpura visit (फोटो- INC Website)

Rahul Gandhi bhagirathpura visit: इंदौर के भागीरथपुरा मामले में कांग्रेस के भीतर सक्रियता और निष्क्रियता की साफ तस्वीर सामने आ रही है। पार्टी के छोटे से बड़े नेता इस मुद्दे पर मुखर है, लेकिन एक धड़ा पूरी तरह गायब दिख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तक दौरा कर चुके हैं। सिंघार ने तो दो दिन तक शहर में डेरा जमाए रखा, जिससे साफ है कि पार्टी का एक खेमा इस मुद्दे को पूरी ताकत से भुनाने में जुटा है। (mp news)

कौन मैदान में, कौन गायब?

भागीरथपुरा मुद्दे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, दीपू यादव, अरविंद बागड़ी, विनय बाकलीवाल, अमन बजाज जैसे नेता लगातार सक्रिय हैं। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष, सुरजीत सिंह चड्ढा, अश्विन जोशी, फौजिया शेख अलीम और रघु परमार जैसे नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पार्टी के भीतर इसे अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा माना जा रहा है।

बड़े नेताओं ने भी बनाई दूरी

प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं की दूरी भी चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी अब तक भागीरथपुरा नहीं पहुंचे हैं। इससे कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब पार्टी मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

युवक कांग्रेस करेगी 7 दिनों का सत्याग्रह

भागीरथपुरा मामले में युवक कांग्रेस अब 9 जनवरी से 15 जनवरी तक सांकेतिक सत्याग्रह करने जा रही है। युवक कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित पटेल ने बताया, भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में पलासिया चौराहे पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे त्तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा। इसमें मप्र युवा कांग्रेस के प्रभारी शिवि सिंह चौहान और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया भी मौजूद रहेंगे।

राहुल गांधी को लाने की कवायद तेज

भागीरथपुरा मामले पर राहुल गांधी पहले ही आवाज उठा चुके हैं। अब उनके इंदौर आने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस की मंशा है कि राहुल गांधी इंदौर आकर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। सूत्रों के अनुसार, जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा राहुल गांधी को इंदौर लाने के लिए दिल्ली गए थे, हालांकि इस पर कांग्रेसी नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। (mp news)

ये भी पढ़ें

‘पूरे इंदौर में पानी पीने लायक नहीं’, नेता प्रतिपक्ष की रिपोर्ट में दावा
इंदौर
Indore contaminated water case LoP Umang Singhar water sample report mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Jan 2026 05:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राहुल गांधी के आने से पहले दो धड़ों में बंटी कांग्रेस! कमलनाथ-दिग्विजय ने भी बनाई दूरी

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

ट्रेंडिंग

इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए शुरू होगा जमीन अधिग्रहण, एमडी ने किया निरीक्षण

Indore Metro Land Acquisition Underground Track mp news
इंदौर

‘पूरे इंदौर में पानी पीने लायक नहीं’, नेता प्रतिपक्ष की रिपोर्ट में दावा

Indore contaminated water case LoP Umang Singhar water sample report mp news
इंदौर

'गर्लफ्रेंड का खर्चा भी मुझसे दिलवाना चाहता है पति', लेडी प्रोफेसर का आरोप

indore
इंदौर

Indore: मैं बेसहारा…बहू विधवा और 3 मासूम बच्चे अनाथ हो गए… आंसूओं में छलका पिता का दर्द, प्रदूषित पानी छीन ले गया मेरा बेटा

Indore Water Contamination Effective Ground Report Emotional Story
Patrika Special News

MPPSC का बड़ा एलान, शुरू होने वाली है भर्ती, OBC को मिलेगा बड़ा फायदा

MPPSC Recruitment Announcement know the Exam and last date
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.