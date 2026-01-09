राहुल गांधी के आने से पहले दो धड़ों में बंटी कांग्रेस! कमलनाथ-दिग्विजय ने भी बनाई दूरी

Rahul Gandhi bhagirathpura visit: इंदौर के भागीरथपुरा मामले में कांग्रेस के भीतर सक्रियता और निष्क्रियता की साफ तस्वीर सामने आ रही है। पार्टी के छोटे से बड़े नेता इस मुद्दे पर मुखर है, लेकिन एक धड़ा पूरी तरह गायब दिख रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तक दौरा कर चुके हैं। सिंघार ने तो दो दिन तक शहर में डेरा जमाए रखा, जिससे साफ है कि पार्टी का एक खेमा इस मुद्दे को पूरी ताकत से भुनाने में जुटा है। (mp news)