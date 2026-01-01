1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

देखने वालों की अटकी रह गई सांसें, जब चंद कदम की दूरी पर आपस में भिड़ गए बाघ, वीडियो वायरल

Tigers Fight Video : संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष हो गया। पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 01, 2026

Tigers Fight Video

संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघों में संघर्ष (Photo Source- Patrika)

Tigers Fight Video : मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व में दो बाघों के बीच आपस में संघर्ष का वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है। वायरल हुए वीडियो में दो बाघ आपस में लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई का वीडियो मौके पर मौजूद किसी पर्यटक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।

दरअसल पर्यटकों द्वारा बनाया गया बाघों की आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बाघों की पहचान टी-56 के रूप में हुई है। वीडियो दुबरी परिक्षेत्र में आए नए नर बाघ के बीच लड़ाई का बताया जा रहा है।

संघर्ष का वीडियो तेजी से वायकल

संजय टाइगर दुबरी परिक्षेत्र के बीट बहेरवार कक्ष आर एफ 166 क्षेत्र की घायल बाघ की 3 हाथियों, दो जिप्सी में 25 कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। संजय टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी टाइगर रिजर्व में मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के बाद आपसी संघर्ष का वीडियो सामने आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 10:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / देखने वालों की अटकी रह गई सांसें, जब चंद कदम की दूरी पर आपस में भिड़ गए बाघ, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में किराना दुकान पर रिश्वत लेते पकड़ाया एसडीएम का स्टेनो, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

sidhi
सीधी

बाइक को बचाने के चक्कर में स्टूडेंट्स से भरी वैन पलटी, मची चीख-पुकार

road accident sidhi mp students injured
सीधी

पंचायत में करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप, CM के आदेश ने मचाया हड़कंप

kukudrijhar panchayat corruption allegations cm mohan yadav orders probe mp news
सीधी

संजय टाइगर रिजर्व में दो बाघ शावकों की मौत, नर बाघ के हमले की आशंका

Two Tiger Cubs Mysterious Death Male Tiger threat Sanjay Tiger Reserve mp news
सीधी

शिक्षक को फर्जी तरीके से दे दिया 2 वेतनवृद्धि का लाभ

salary increments, mp news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.