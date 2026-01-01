देखने वालों की अटकी रह गई सांसें, जब चंद कदम की दूरी पर आपस में भिड़ गए बाघ, वीडियो वायरल

Tigers Fight Video : मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व में दो बाघों के बीच आपस में संघर्ष का वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है। वायरल हुए वीडियो में दो बाघ आपस में लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई का वीडियो मौके पर मौजूद किसी पर्यटक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।