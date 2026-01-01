देखने वालों की अटकी रह गई सांसें, जब चंद कदम की दूरी पर आपस में भिड़ गए बाघ, वीडियो वायरल

संजय टाइगर रिजर्व में 2 बाघों में संघर्ष (Photo Source- Patrika)
Tigers Fight Video : मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित संजय टाइगर रिजर्व में दो बाघों के बीच आपस में संघर्ष का वीडियो सामने आया है। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है। वायरल हुए वीडियो में दो बाघ आपस में लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। इस लड़ाई का वीडियो मौके पर मौजूद किसी पर्यटक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
दरअसल पर्यटकों द्वारा बनाया गया बाघों की आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बाघों की पहचान टी-56 के रूप में हुई है। वीडियो दुबरी परिक्षेत्र में आए नए नर बाघ के बीच लड़ाई का बताया जा रहा है।
संजय टाइगर दुबरी परिक्षेत्र के बीट बहेरवार कक्ष आर एफ 166 क्षेत्र की घायल बाघ की 3 हाथियों, दो जिप्सी में 25 कर्मचारियों द्वारा निगरानी की जा रही है। संजय टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी टाइगर रिजर्व में मौजूद है। संजय टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के बाद आपसी संघर्ष का वीडियो सामने आया है।
